Dois novos homicídios são registrados em Palmas

Crimes aconteceram entre a noite de domingo (19) e madrugada desta segunda-feira (20). Ao todo, a capital registrou nove assassinatos nos últimos quatro dias. Homem foi morto em rua no Aureny III, na região sul de Palmas

Reprodução

Dois novos homicídios foram registrados entre a noite de domingo (19) e madrugada desta segunda-feira (20) em Palmas. Um dos crimes aconteceu no setor União Sul e o outro no Aureny III. Além das duas vítimas mortas a tiros, outras duas pessoas ficaram baleadas.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A Polícia Civil confirmou as mortes e informou que esteve nos locais colhendo as primeiras informações.

A vítima assassinada no Aureny III, foi identificada como Isaque Nunes da Conceição, de 30 anos. De acordo com a Polícia Militar, ele estava em um bar no início da madrugada desta segunda-feira (20), quando um carro se aproximou do local e fez um disparo de arma de fogo.

LEIA TAMBÉM

Forças de segurança anunciam ações para combater violência após onda de homicídios em Palmas

Palmas tem noite violenta com quatro assassinatos e uma tentativa de homicídio

Homem é assassinado a tiros na região norte de Palmas

Mulher conhecida como ‘Bibi Perigosa’ é assassinada a facadas na região sul de Palmas

Homem é morto a tiros na região sul de Palmas

A PM chegou ao local e encontrou a vítima caída no meio de uma rua próximo ao local dos disparos, ainda com vida. O Samu foi chamado, mas Isaque Nunes não resistiu.

O outro homicídio aconteceu no setor União Sul, onde um homem foi morto e outras duas pessoas ficaram baleadas. Ainda segundo a PM, nenhuma das vítimas mortas tinha passagens pela polícia.

Onda de violência

Durante o fim de semana foram pelo menos cinco mortes registradas na capital. Entre quinta (16) e sexta (17) outros quatro assassinatos tinham sido registrados. Ao todo, foram nove mortes nos quatro dias.

Neste domingo (19) as forças de segurança anunciaram medidas para tentar conter a onda de violência que vem sendo registrada em Palmas.

O que diz a Secretaria de Segurança Pública

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informa que as equipes da 1ª Divisão Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa – 1ª DHPP de Palmas, bem como a perícia oficial do Estado estiveram em todos locais de crimes, colhendo informações que vão embasar os inquéritos policiais já instaurados, para apurar as circunstâncias e motivação, bem como suas respectivas autorias.

As equipes seguem em diligências. Mais informações serão passadas em momento oportuno.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Ufficio Stampa