Dois novos vereadores tomam posse de mandatos e Câmara Municipal de Natal tem novo presidente

Cerimônias foram realizadas na manhã desta segunda-feira (30), após dois vereadores serem eleitos aos cargos de deputados federais em 2022. Posse do novo presidente da Câmara Municipal de Natal, Ériko Jácome (MDB)

Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi

Dois novos vereadores tomaram posse dos mandatos na Câmara Municipal de Natal na manhã desta segunda-feira (30). O Poder Legislativo também passou a ter um novo presidente, após solenidade realizada na sua sede.

Os novos vereadores empossados são Daniel Valença (PT) e Dickson Júnior (PDT). Eles eram suplentes, respectivamente, de Divaneide Basílio (PT) e de Paulinho Freire (União Brasil), eleitos deputados federais pelo Rio Grande do Norte em outubro do ano passado e que devem tomar posse dos mandatos federais na próxima quarta-feira (1º).

Além de vereador, Paulinho Freire era presidente do Poder Legislativo municipal e foi substituído no cargo por Eriko Jácome (MDB), que era o vice-presidente da Casa.

Dickson Júnior, do PSD (à esquerda da foto) e Daniel Valença, do PT (à direita da foto), tomaram posse de mandatos na Câmara de Natal.

Pedro Trindade/Inter TV Cabugi

“Vamos fazer o possível para representar os interesses, os direitos das trabalhadoras e trabalhadores natalenses. Vai ser um ano de discussão sobre transporte público. As pessoas estão esgotadas com linhas que desapareceram, linhas que demoram horrores, ônibus hiper lotados. A educação pública, também. Vamos dedicar muitas energias para isso”, afirmou Daniel Valença.

O parlamentar ainda argumentou que pretende atuar em comissões ligadas aos direitos humanos, direitos das pessoas com deficiência, transportes e educação.

Dickson Júnior ressaltou que já teve dois mandatos como vereador e considera que volta ao Legislativo mais maduro, após passar dois anos fora da Câmara. Ele ressaltou que pretende focar nas pautas relacionadas à saúde pública.

“A prioridade é buscar projetos meus, do meu segundo mandato, que não passaram para frente, que não tiveram execução por parte da prefeitura. A prioridade número um é ir atrás da prefeitura e desses projetos para que a gente possa andar e criar ideias novas. Tem o Projeto Viva a Mente que a gente chegou a fazer, no nosso mandato, dois projetos pilotos. Por conta da pandemia tivemos que recuar e teve a minha não reeleição. É um projeto aprovado, sancionado, mas que ainda não foi executado pelo governo”, afirmou o vereador.

O novo presidente da Câmara, Eriko Jácome, afirmou que participou por três biênios, da mesa diretora da casa, e que chegar a presidência do Legislativo é a realização de um sonho. Ele afirmou que pretende realizar o “enxugamento da máquina pública”.

A Câmara de Natal tem 29 vereadores.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

valipomponi