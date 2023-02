Dois ônibus que transportavam trabalhadores rurais batem em rodovia de São Manuel; 3 ficam feridos

Nos dois ônibus, um com placas de Igaraçu do Tietê (SP) e outro de Dois Córregos (SP), 55 pessoas eram transportadas. Acidente foi na altura do quilômetro 191 da Rodovia Deputado João Lázaro de Almeida Prado, a SP-255. Nos dois ônibus, 55 pessoas eram transportadas

Três pessoas ficaram feridas em uma colisão traseira entre dois ônibus de transporte de trabalhadores rurais no sábado (11), na Rodovia Deputado João Lázaro de Almeida Prado, a SP-255, em São Manuel (SP).

De acordo com a concessionária que administra o trecho, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 191, por volta de 12h.

Ao todo, nos dois ônibus, um com placas de Igaraçu do Tietê (SP) e outro de Dois Córregos (SP), 55 pessoas eram transportadas.

Do total de 55 ocupantes, três tiveram ferimentos de natureza leve. Os demais saíram ilesos. As vítimas foram socorridas pela concessionária e levadas para hospitais de São Manuel e Jaú (SP).

