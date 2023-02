Dois paraguaios são presos com mais de 3 toneladas de maconha escondidas em fundo falso de carreta, em Narandiba

Ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (9) na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). Dois paraguaios são presos com mais de 3 toneladas de maconha, em Narandiba (SP)

Dois paraguaios, de 33 e 34 anos, foram presos, na madrugada desta quinta-feira (9), com mais de três toneladas de maconha escondidas em um fundo falso de uma carreta, no trevo da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Narandiba (SP).

Conforme informações da Polícia Militar, os dois envolvidos haviam saído do Paraguai em duas carretas com destino a Uberaba (MG).

Em um dos veículos, o entorpecente estava em um fundo falso coberto com calcário, para esconder o cheiro da droga. No outro caminhão, não havia maconha.

Os veículos foram apreendidos e encaminhados com a carga de droga para a Delegacia da Polícia Federal, em Presidente Prudente (SP). Além disso, os dois paraguaios envolvidos foram presos em flagrante e um deles ainda acabou encaminhado ao Hospital Regional (HR), também em Presidente Prudente, para receber atendimento médico, pois estava com uma luxação no ombro.

O tenente Gabriel Felício contou que policiais militares faziam patrulhamento pela rodovia, na altura do trevo de acesso a Narandiba, quando avistaram um homem paraguaio que andava a pé pelo acostamento, situação que lhes chamou a atenção.

O paraguaio confessou que teria um caminhão parado mais à frente juntamente com um outro homem que o aguardava

“O motivo de ele estar vagando pela rodovia foi que ele teria se desentendido com o amigo dele. Então, ele acabou saindo, num estresse ali, e já estaria de retorno. Porém, os policiais o colocaram na viatura, mediante a constatação dos fatos, e se dirigiram até onde encontravam-se essas duas carretas”, contou o tenente.

A equipe policial desconfiou do desnível no assoalho da carreta e com uma ferramenta conhecida como “pé de cabra” conseguiu visualizar os tabletes da droga.

O entorpecente estava escondido embaixo do assoalho da carreta e foi retirado com apoio do Corpo de Bombeiros.

Os suspeitos, presos em flagrante, serão apresentados à Justiça Federal, onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

A estimativa da polícia é de que o peso da droga apreendida totalize cerca de 3,2 mil quilos.

