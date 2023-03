Dois são presos em operação contra o tráfico de drogas em São José, Jacareí e Litoral Norte

Segundo a Polícia, uma grande quantidade de drogas e armas que seriam levadas ao litoral também foram apreendidas em São José dos Campos junto com os dois homens. Dois homens são presos em operação contra o tráfico de drogas em São José, Jacareí e Litoral Norte

A Polícia Civil deflagra nesta terça-feira (28) uma operação contra o tráfico de drogas em São José dos Campos, Jacareí, Caraguatatuba e São Sebastião, no estado de São Paulo.

Até a última atualização feita pela polícia, por volta das 13h30, dois homens já haviam sido presos em São José. Eles foram encontrados com uma grande quantidade de drogas e armas.

De acordo com a corporação, todo o material seria levado ao litoral e distribuído em pontos de venda. Não está descartada a hipótese de que os investigados sejam membros de uma facção criminosa.

A operação seguia em andamento na tarde de terça e é realizada pela Delegacia Seccional de São Sebastião, que cumpre mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça e cumpridos nas quatro cidades.

