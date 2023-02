Dois suspeitos por tráfico de drogas são detidos, em Itaperuna, no RJ

Ação da Polícia Militar no bairro Frigorífico apreendeu dois tabletes grandes e 569 pinos de cocaína; duas balanças de precisão; uma faca; um estilete e material para comercializar a droga. Drogas foram encontradas durante ação da PM no bairro Frigorífico, em Itaperuna

Divulgação/PM

Dois homens foram detidos suspeitos por tráfico de drogas, nesta quinta-feira (9) em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A ação da Polícia Militar foi no bairro Frigorífico e, com os suspeitos, foram apreendidos dois tabletes grandes, 569 pinos de cocaína, duas balanças de precisão, uma faca, um estilete e material para comercializar a droga.

Os policiais militares estavam verificando informações que apontavam para a venda de drogas na Rua Muriaé e, quando chegaram na área de pastagem, viram dois homens embaixo de uma árvore que teriam fugido ao perceberem a movimentação policial.

A dupla deixou uma parte da droga ao redor de uma árvore e outra parte enterrada em um tonel próximo ao local.

Os suspeitos foram perseguidos e detidos. O caso está foi apresentado na Delegacia de Itaperuna. O material foi levado para a perícia e pesagem das drogas.

Até a última atualização desta reportagem, a ocorrência ainda estava em andamento. O g1 aguarda informações da Polícia Civil para saber se os detidos ficarão presos.

Maconha apreendida em ação da PM em Itaperuna

Divulgação/PM

valipomponi