Dois terços dos motoristas do RS já usam a carteira de habilitação digital, diz DetranRS

O DetranRS informou que o Rio Grande do Sul atingiu nesta terça-feira (14) os 3 milhões de Carteiras Nacionais de Habilitação geradas no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O número representa 65% dos 4.578.513 condutores com CNH válida no estado.

Conforme o departamento, o RS é o terceiro em número de documentos digitais no Brasil, ficando atrás de São Paulo, com 10,2 milhões, e Minas Gerais, com 3,6 milhões. No país, já são 35 milhões de CNH-e emitidas. No site do DetranRS há os passos para fazer o documento digital.

A CNH-e é uma versão eletrônica da carteira de motorista que tem o mesmo valor jurídico da impressa. Seu uso é opcional.

Além de celulares, o documento digital pode ser gerado em tablets e outros dispositivos móveis, a partir do aplicativo gratuito Carteira Digital de Trânsito, disponibilizado pelo Serpro. Antes de baixar o app, o condutor deve se cadastrar no Portal de Serviços da Senatran.

