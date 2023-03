Dois trabalhadores desaparecem em cachoeira durante serviço em represa e helicóptero atua nas buscas

Homens têm 40 e 42 anos. Procura feita pelos bombeiros começou na quinta, mas precisou ser retomada nesta sexta por causa do mau tempo. Bombeiro durante buscas a trabalhadores desaparecidos em cachoeira de Treze de Maio

Dois trabalhadores, de 40 e 42 anos, desapareceram em uma cachoeira em Treze de Maio, no Sul de Santa Catarina, enquanto faziam um trabalho em uma represa. Os bombeiros voluntários de Jaguaruna, cidade vizinha, atuam nas buscas na manhã desta sexta-feira (24).

Os socorristas foram chamados por volta das 12h de quinta (23). A cachoeira onde os trabalhadores desapareceram fica no bairro Rio Salto.

Helicóptero durante buscas na quinta por trabalhadores desaparecidos em cachoeira de Treze de Maio

Segundo os bombeiros voluntários, o local das buscas é de difícil acesso por causa do grande volume de água. As fortes chuvas que ocorreram na madrugada de quinta dificultaram a procura pelos trabalhadores.

As buscas começaram ainda na quinta com o auxílio de um cão, drone, e do helicóptero da Polícia Civil, além da Polícia Militar. A procura seguiu até 17h30. Não foi possível continuar por causa do mau tempo, conforme os bombeiros.

Bombeiro com cão durantes buscas por trabalhadores desparecidos em cachoeira em Treze de Maio

A procura foi retomada nesta sexta às 8h. Até 10h40, os homens não haviam sido encontrados. Não havia informações sobre para qual empresa eles trabalham. O g1 não conseguiu contato com a PM de Treze de Maio.

