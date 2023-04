Dólar cai a R$ 5,06 e segue no menor patamar em quase 2 meses

Moeda norte-americana recuou 0,55% nesta sexta, cotada a R$ 5,0691. Notas de dólar

pasja1000/Creative Commons

O dólar fechou em queda nesta sexta-feira (31), no sexto pregão consecutivo de valorização da moeda brasileira, ainda repercutindo o novo arcabouço fiscal apresentado na quinta (30) pela equipe econômica do governo federal.

A moeda norte-americana recuou 0,55%, cotada a R$ 5,0691. Na mínima do dia, chegou a R$ 5,0562. Veja mais cotações.

O resultado renovou o menor patamar do dólar desde o dia 2 de fevereiro, quando fechou o pregão cotado a R$ 5,0444.

Na quinta (30), a moeda norte-americana teve queda de 0,72%, cotada a R$ 5,0972. Com o resultado de hoje, o dólar fechou o mês de março em queda de 2,98%. No ano, o recuo acumulado é de 3,96%.

LEIA TAMBÉM:

ENTENDA: O que faz o dólar subir ou cair em relação ao real

COMERCIAL X TURISMO: qual a diferença entre a cotação de moedas estrangeiras e por que o turismo é mais caro?

DÓLAR: Qual o melhor momento para comprar a moeda?

DINHEIRO OU CARTÃO? Qual a melhor forma de levar dólares em viagens?

Mercado reage bem à proposta do governo para equilibrar contas públicas

O que está mexendo com os mercados?

Na última sessão do mês, ocorre a formação da Ptax, taxa utilizada como referência para contratos futuros de abril. Por isso, as negociações costumam sofrer maior volatilidade.

A Ptax é uma taxa de câmbio calculada pelo Banco Central que serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros costumam tentar direcioná-la para níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas ou vendidas em dólar.

Nesta sexta, os agentes de mercado ainda repercutem os detalhes do novo arcabouço fiscal brasileiro, que foi bem-visto pelo mercado, de forma geral.

A proposta foi apresentada pelo governo federal na quinta-feira (30) e tem como principal objetivo controlar o gasto público e sair do vermelho, sem tirar dinheiro das áreas que considera essenciais, como saúde, educação e segurança. Além disso, as novas regras também devem garantir recursos para investir em obras e projetos que ajudem a economia a crescer.

Entenda o que é o arcabouço fiscal, ponto a ponto

A reportagem do g1 consultou economistas para que avaliassem o potencial da regra fiscal em atingir seus objetivos. Os especialistas veem com bons olhos o novo marco fiscal, mas apontam alguns desafios.

“Sem entrar no tecnicismo da regra, ela tem dividido os analistas, mas nossa visão é que um limite das despesas por meio da receita passada pode ajudar a conter gastos excessivos”, disse a equipe da Guide Investimentos em nota a clientes.

Ainda na agenda doméstica, o foco também sobre os novos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontaram uma alta na taxa de desemprego, a 8,6%, no trimestre móvel terminado em fevereiro.

Já nos Estados Unidos, todos seguem de olho no rumo das taxas de juros definidas pelo Federal Reserve (Fed).

Entre os indicadores que influenciam a decisão, o Departamento de Comércio dos EUA informou nesta sexta-feira que o índice PCE de inflação subiu 0,3% no mês passado, depois de acelerar 0,6% em janeiro. Nos 12 meses até fevereiro, o PCE acumula alta de 5,0%, após 5,3% em janeiro.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice de preços do PCE subiu 0,3%, de 0,5% em janeiro. O chamado núcleo do índice de preços avançou 4,6% na comparação anual em fevereiro, de alta de 4,7% em janeiro. O Fed acompanha o índice PCE para sua meta de inflação de 2%.

Já os gastos do consumidor, que respondem por mais de dois terços da atividade econômica dos EUA, aumentaram 0,2% no mês passado. Economistas consultados pela Reuters previam que os gastos do consumidor subiriam 0,3%.

O estresse do mercado financeiro após o recente colapso de dois bancos regionais ampliou o risco de uma recessão ainda este ano. Os bancos apertaram os padrões de empréstimo, o que pode dificultar o acesso das famílias ao crédito, pesando na demanda.

Initial plugin text

Mata