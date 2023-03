Dólar fecha em leve alta, à espera de dados de emprego nos EUA

A moeda norte-americana avançou 0,04%, cotada a R$ 5,1411. Notas de dólar

O dólar fechou a sessão desta quinta-feira (9) em leve alta, após uma sessão marcada por volatilidade. O movimento reflete a expectativa de agentes financeiros pelos dados atualizados do relatório de emprego (payroll) dos Estados Unidos. Sinais de avanço do novo arcabouço fiscal no Brasil também ficaram no radar.

A moeda norte-americana subiu 0,04%, cotada a R$ 5,1411. Na mínima, chegou a bater R$ 5,1103. Veja mais cotações.

Na véspera, o dólar fechou em queda de 1,04%, cotada a R$ 5,1391. Com o resultado de hoje, a moeda passou a acumular perdas de 1,60% no mês e de 2,59% no ano.

O que está mexendo com os mercados?

O mercado segue atento ao cenário de juros nos Estados Unidos, conforme dados econômicos do país reforçam a perspectiva que o Fed deve continuar elevando as taxas de juros para tentar conter a inflação na maior economia do mundo.

Na agenda de hoje estava a publicação dos pedidos de seguro-desemprego nos EUA na semana passada. Houve alta de 21 mil solicitações na última semana, encerrada em 4 de março, em relação ao período anterior, chegando a 211 mil pedidos, segundo o Departamento do Trabalho.

O número veio acima do consenso projetado por analistas consultados pelo “The Wall Street Journal”, de 195 mil. Os pedidos da divulgação anterior não foram revisados e continuaram em 190 mil. A média móvel de quatro semanas fechou em 197.000 pedidos, um aumento de quatro mil solicitações em relação ao último recorte.

Além disso, o mercado também aguarda a divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos, conhecido como payroll. O documento é utilizado pelo Fed como base para ajudar a definir o rumo dos juros no país: dados fortes podem indicar que a economia não está arrefecendo o suficiente para reduzir a inflação – o que reforça a perspectiva de um aumento mais forte das taxas básicas pelo BC norte-americano.

Nesta semana, o presidente do BC norte-americano, Jerome Powell, afirmou que a autarquia pode revisar o ponto final de parada do aumento de juros no país. O discurso aumentou a percepção de que o Fed poderá elevar sua taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual (p.p.) na próxima reunião, e não em 0,25 p.p.

Juros mais altos nos Estados Unidos elevam a rentabilidade dos títulos públicos do país, que são considerados os mais seguros do mundo. Isso favorece o dólar frente a outras moedas e impacta principalmente países emergentes, como o Brasil.

Na China, a inflação anual ao consumidor da China desacelerou para a taxa mais baixa em um ano em fevereiro, com os consumidores ainda cautelosos apesar do abandono dos fortes controles contra a pandemia no final de 2022.

Combinados com a persistência da deflação do produtor, também divulgada nesta quinta-feira, os dados mostraram que a pressão de preços não se tornou um obstáculo para mais ações do governo buscando sustentar a recuperação econômica da depois da Covid-19, disseram analistas.

Na agenda doméstica, o clima é de espera pela nova regra fiscal. O noticiário corporativo também segue no radar.

Já entre os indicadores nacionais, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou deflação de 0,20% na primeira prévia de março, vindo de baixa de 0,23% na mesma leitura do mês anterior e de recuo de 0,06% no encerramento de fevereiro, informou o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).

