Dólar fecha em queda, com juros dos EUA no radar

A moeda norte-americana caiu 1,04%, cotada a R$ 5,1391. Notas de dólar

pasja1000/Creative Commons

O dólar fechou a sessão desta quarta-feira (8) em queda. As atenções seguem voltadas aos recentes sinais dados pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), de que deve intensificar os aumentos de juros nos Estados Unidos.

A moeda norte-americana fechou em queda de 1,04%, cotada a R$ 5,1391. Veja mais cotações.

Na véspera, o dólar fechou em alta de 0,50%, cotada a R$ 5,1932. Com o resultado, a moeda passou a acumular perdas de 1,64% no mês e de 2,63% no ano.

O que está mexendo com os mercados?

O foco do mercado mais uma vez está voltado para o cenário de juros nos Estados Unidos, conforme dados econômicos do país reforçam a perspectiva que o Fed deve continuar elevando as taxas de juros para tentar conter a inflação na maior economia do mundo.

Ontem, o presidente do BC norte-americano, Jerome Powell, afirmou que a autarquia pode revisar o ponto final de parada do aumento de juros no país.

“Os dados que vimos até agora, e ainda temos outros dados para ver, ainda temos dados significativos para ver antes da reunião, sugerem que a taxa final que definirmos pode muito bem ser maior do que a que definimos em dezembro”, disse Powell ao Comitê Bancário do Senado.

O discurso aumentou a percepção de que o Fed poderá elevar sua taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual (p.p.) na próxima reunião, e não em 0,25 p.p.

Juros mais altos nos Estados Unidos elevam a rentabilidade dos títulos públicos do país, que são considerados os mais seguros do mundo. Isso favorece o dólar frente a outras moedas e impacta principalmente países emergentes, como o Brasil.

“Com os bancos centrais determinados a defender sua credibilidade, é provável que os juros subam mais e permaneçam em níveis restritivos por mais tempo do que os mercados atualmente esperam, particularmente nos EUA e no Reino Unido”, disse Matthew Quaife, da Fidelity International, à agência Reuters.

“Acreditamos que esse aperto acumulado levará a um crescimento mais lento e, finalmente, a recessões cíclicas nos EUA, Europa e Reino Unido ainda este ano ou no próximo.”

Ainda nos EUA, investidores também repercutiram dados de abertura de vagas referentes a janeiro e a divulgação do Livro Bege do Fed – relatório que reúne visões dos contatos do BC norte-americano em cada um dos doze distritos dos EUA. O documento apontou que a economia do país cresceu e que o mercado de trabalho e a inflação continuam fortes no país, o que também reforça a perspectiva de novas altas de juros pelo Fed.

Na Europa, o PIB da zona do euro ficou estagnado no 4º trimestre de 2022 em relação aos três meses anteriores, disse a agência europeia de estatísticas, revisando ligeiramente para baixo os números de crescimento de atividade e de emprego.

Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a zona do euro registrou expansão de 1,8%, informou a Eurostat em comunicado. Em 14 de fevereiro, a agência havia divulgado estimativas preliminares de 0,1% na comparação trimestral e de 1,9% na base anual.

As revisões ainda confirmaram que a zona do euro evitou por pouco uma recessão técnica anteriormente esperada.

Sobre emprego na zona do euro, o número foi para 0,3% em relação ao trimestre anterior, de 0,4% relatado anteriormente. Na base anual houve aumento de 1,5%, em linha com as estimativas anteriores. Isso elevou o número total de pessoas com empregos para 165 milhões, 3,6 milhões a mais do que no final de 2019, pouco antes da pandemia de Covid-19.

