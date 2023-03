Dólar fecha em queda, com plano de crescimento da China no radar

A moeda norte-americana caiu 0,62%, cotada a R$ 5,1674. Cédulas de dólar

John Guccione/Pexels

O dólar fechou a sessão desta segunda-feira (6) em queda, com os planos de crescimento da China, que pretende crescer 5% neste ano, no radar dos investidores. No Brasil, as atenções estão nos detalhes da nova regra fiscal que substitui o teto de gastos.

Ao final da sessão, a moeda norte-americana caiu 0,62%, cotada a R$ 5,1674. Veja mais cotações.

Na sexta-feira, o dólar fechou em queda de 0,06%, cotada a R$ 5,2004. Com o resultado de hoje, a moeda passou a acumular perdas de 1,10% no mês e de 2,10% no ano.

O que está mexendo com os mercados?

O Governo da China anunciou neste domingo (5) um plano de retomada na economia com meta de crescimento de 5%, depois de uma desaceleração durante os anos de pandemia. O crescimento no ano passado foi de 3%, um dos ritmos mais fracos desde a década de 1970.

O primeiro-ministro Li Keqiang, principal autoridade econômica, estabeleceu a meta após o fim das políticas de “Covid zero” que mantiveram milhões de pessoas em casa e desencadearam protestos.

“Devemos dar prioridade à recuperação e expansão do consumo”, disse Li em um discurso sobre os planos do governo perante o Congresso Nacional do Povo cerimonial no Grande Salão do Povo no centro de Pequim.

As bolsas de valores da China caíram nesta segunda-feira, já que o anúncio acabou minando expectativas de grandes estímulos econômicos.

No Brasil, o foco dos agentes econômicos está nos detalhes do novo arcabouço fiscal do país, que substituirá o teto de gastos. O Ministério da Fazenda dá sinais de que pretende entregar a proposta antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em busca de mostrar ao órgão a disposição em resolver as contas do país.

Nos próximos dias 21 e 22 de março, o Copom decide o novo patamar da taxa básica de juros, a Selic. A equipe econômica espera uma sinalização mais positiva por parte do Banco Central, para que possa esperar uma diminuição dos juros do país e ajuda no crescimento.

O governo deve usar o Produto Interno Bruto (PIB) per capita como referência para despesa na nova regra fiscal, conforme publicou o jornal “O Globo” durante o fim de semana. Conforme o jornal, a equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer que o novo arcabouço indique que a relação dívida/PIB deve ficar estável, e não, necessariamente, que cairá no curto ou médio prazo.

Entre os indicadores, o boletim Focus desta segunda-feira mostra que os economistas do mercado financeiro elevaram a estimativa de crescimento Produto Interno Bruto (PIB) de 2023 de 0,84% para 0,85%. Foi a terceira alta seguida na estimativa.

Já a estimativa de inflação do mercado financeiro para este ano ficou inalterada em 5,90% na última semana.

