Dólar fecha em queda, em ajuste após aumento das tensões entre governo e BC

O dólar fechou o pregão desta sexta-feira (24) em queda, em um movimento de ajuste após a forte alta da véspera, que veio em reação às renovadas tensões entre o governo brasileiro e o Banco Central. Investidores ainda ainda acompanham o noticiário internacional, que voltou a ter um aumento da crise de confiança que atingiu o sistema bancário.

A moeda norte-americana caiu 0,73%, cotada a R$ 5,2500. Veja mais cotações.

Na véspera, a moeda avançou 1%, cotada a R$ 5,2884. Com o resultado de hoje, a moeda fechou a semana com uma perda acumulada 0,38%. No mês, acumula ganhos de 0,48%, mas no ano, ainda tem queda de 0,53%.

Haddad diz que comunicado do Banco Central sobre a Selic é ‘preocupante’

O que está mexendo com os mercados?

O cenário econômico está turbulento em vários países do mundo. No exterior, o clima de aversão ao risco após a crise de confiança com o setor bancário continua a pesar nos mercados.

Nesta manhã, por exemplo, ações do banco alemão Deutsche Bank chegaram a cair mais de 10%, após os swaps de inadimplência do banco, que protegem contra calotes, atingirem o nível mais alto em quatro anos.

No noticiário, os agentes financeiro ainda repercutem as novas divulgações de juros feitas tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Ambos os resultados vieram dentro das expectativas de mercado:

Nos EUA, O Fed elevou em 0,25 ponto percentual a taxa de juros para uma faixa de 4,75% a 5%.

No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic, em 13,75% ao ano, também sem surpresa.

Em nota emitida após reunião, o Comitê afirmou que, embora a reoneração dos combustíveis tenha reduzido a incerteza dos resultados fiscais de curto prazo, ainda permanecem alguns fatores de risco para o cenário inflacionário.

São eles: a maior persistência das pressões inflacionárias globais, a incerteza sobre o arcabouço fiscal e seus impactos sobre as expectativas para a trajetória da dívida pública e uma desancoragem maior, ou mais duradoura, das expectativas de inflação para prazos mais longos.

Para o mercado, o comunicado do Banco Central veio mais duro do que o esperado, o que acabou renovando críticas do governo em relação ao posicionamento da autarquia.

Entenda os recados do Banco Central sobre o futuro da Selic

Após a divulgação do documento, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse ter considerado o comunicado “muito preocupante”. “Divulgamos relatório bimestral mostrando que nossas projeções de janeiro estão se confirmando sobre as contas públicas”, afirmou o ministro.

O posicionamento mais duro do Comitê de Política Monetária (Copom) também fez com que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltasse a criticar o Banco Central. “Eu vou continuar batendo, eu vou continuar tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros, para que a economia possa ter investimento”, afirmou o chefe de estado.

Segundo relatório enviado a clientes, a equipe da Ágora Investimentos afirmou que o dia deve ser mais volátil para os ativos domésticos, em meio ao mau humor externo, aos ruídos políticos e ainda diante dos “efeitos da escassez de informações quanto ao novo arcabouço fiscal”.

