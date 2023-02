Dólar opera em alta, com dados de produção industrial e mercado repercutindo falas de Lula

No dia anterior, a moeda norte-americana teve um recuo de 0,32% e fechou vendida a R$ 5,0444. Dólar

O dólar opera em alta nesta sexta-feira (3), depois de dias consecutivos de baixa, com investidores repercutindo dados econômicos internos e falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Às 16h01, a moeda norte-americana subia 1,79%, negociada a R$ 5,1348. Veja mais cotações.

Na quinta-feira (2), a moeda norte-americana recuou 0,32%, a R$ 5,0444, a menor cotação de fechamento desde 29 de agosto de 2022. No decorrer do dia, no entanto, a queda foi mais acentuada e a moeda chegou a ser negociada abaixo dos R$ 5 pela primeira vez desde junho.

Com o resultado, o dólar passou a acumular perda de 1,30% na semana, de 0,57% no mês e de 4,43% no ano.

O que está mexendo com os mercados?

Nesta manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os números da produção industrial do país em dezembro. No último mês do ano, a variação foi nula. Com o resultado, a indústria nacional encerrou o ano de 2022 com queda de 0,7%.

Pesam contra o real neste pregão as falas do presidente Lula em relação ao Banco Central do Brasil (BC). Em entrevista, o chefe do executivo disse que vai esperar o fim do mandato de Roberto Campos Neto, presidente do BC, para avaliar a independência da instituição.

Nos Estados Unidos, o Departamento do Trabalho divulgou que foram criadas 517.000 vagas de emprego em janeiro, muito mais do que o esperado, e a taxa de desemprego caiu para o nível mais baixo desde 1969.

A moeda americana vinha de uma sequência de desvalorizações por conta da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que na quarta-feira (1°) elevou a meta de taxa de juros em 0,25 ponto percentual, uma desaceleração em relação a aumentos anteriores de 0,50 e até 0,75 ponto.

Além disso, também na quarta o BC decidiu manter a Selic em 13,75% ao ano e ressaltou que a incerteza fiscal e a deterioração nas expectativas de inflação do mercado elevam o custo para que a autoridade monetária atinja suas metas, sugerindo taxas altas por mais tempo.

Quanto maior o diferencial entre os custos dos empréstimos domésticos e internacionais, mais atraente fica o real para uso em estratégias de “carry trade”, que consistem na contratação de empréstimo em país de juro baixo e aplicação desses recursos em praça mais rentável.

Desta forma, a manutenção da Selic no nível elevado atual e um arrefecimento do aperto monetário do Fed jogam a favor da divisa brasileira.

