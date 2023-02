Dólar opera em queda após bater R$ 5,30

No dia anterior, moeda norte-americana teve alta de 1,59%, vendida a R$ 5,2783. Notas de dólar

pasja1000/Creative Commons

O dólar mudou de direção e passou a operar em queda nesta sexta-feira (10), depois de fechar no maior patamar do ano no dia anterior, com rumores de que a equipe econômica avalia uma revisão das metas de inflação do país.

Às 15h17, a moeda norte-americana caía 1,10%, vendida a R$ 5,2201. Mais cedo, chegou a bater R$ 5,3082. Veja mais cotações.

No dia anterior, a moeda norte-americana subiu 1,59% a R$ 5,2783. Com o resultado, acumula alta de 4,04% no mês e de 0,01% no ano. Na semana, o ganho é de 2,54%.

LEIA TAMBÉM:

ENTENDA: O que faz o dólar subir ou cair em relação ao real

COMERCIAL X TURISMO: qual a diferença entre a cotação de moedas estrangeiras e por que o turismo é mais caro?

DÓLAR: Qual o melhor momento para comprar a moeda?

DINHEIRO OU CARTÃO? Qual a melhor forma de levar dólares em viagens?

O que está mexendo com os mercados?

Por aqui, as atenções permanecem voltadas para os rumores de que a equipe econômica avalia uma revisão antecipada das metas de inflação do país. A reunião do Comitê Monetário Nacional (CMN) que vai discutir a meta de inflação para 2026 está prevista para junho – mas poderá ser antecipada e rever as metas já estabelecidas para os anos anteriores.

Os mercados têm se mostrado bastante sensíveis às críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Banco Central, o que tem ampliado a volatilidade nos últimos dias e reforçado posições mais pessimistas do investidor local.

No início da semana, o presidente fez novas críticas ao patamar de juros do Brasil, que é ajustado pelo BC. Na segunda, disse que o país tem uma “cultura” de juros altos. Na terça, o país não cresce por conta da Selic na casa dos 13,75% ao ano.

Ministros e técnicos do governo disseram ao g1 que as duras críticas do petista ao Banco Central e à autonomia da instituição estão acima do tom e atrapalham o trabalho da equipe econômica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio a público colocar panos quentes e dizer que a ata do Copom trouxe recado mais “amigável”.

Por fim, para os parlamentares, não há “ambiente” para mudar as regras de autonomia do BC, algo que Lula havia sugerido na semana passada. A independência do BC foi estabelecida, por meio de lei, em 2021, e estabelece o mandato de quatro anos para o presidente do BC e tem como objetivo blindar o órgão de pressões político-partidárias.

LEIA TAMBÉM

Brasil tem os maiores juros reais do mundo; por que a taxa não cai?

ENTENDA: Como uma nova alta de juros pelo Fed afeta o Brasil?

HISTÓRICO: Desempenho do real foi pior nos governos Dilma e Bolsonaro

Lula está nos Estados Unidos, onde se encontra com o presidente norte-americano, Joe Biden, nesta sexta.

Os EUA são o terceiro país visitado por Lula desde que tomou posse, em 1º de janeiro — ele já foi a Buenos Aires, na Argentina, e a Montevidéu, no Uruguai. Lula também tem a previsão de viajar nos próximos meses para China e Portugal.

Initial plugin text

Ufficio Stampa