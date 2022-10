Dolce Pan di Stelle, tutto senza cottura: più morbida di una cheesecake. Il dolce che possono fare tutti

Una valida alternativa al classico e tradizionale tiramisù: il dolce Pan di Stelle, cremoso e dolce al punto giusto, senza essere stucchevole. Semplice da preparare in pochi minuti, è perfetto per una cena con ospiti improvvisi, che ne resteranno estasiati dalla bontà.

Ottimo da offrire agli ospiti per rinfrescare il palato a conclusione di una cena, o come merenda golosa e genuina per i bambini. La bontà del biscotto Pan di Stelle, dal gusto intenso di nocciole, si unisce a una soffice crema dal fresco sapore di panna e mascarpone, la cui dolcezza è piacevolmente equilibrata dal retrogusto amaro delle piccole gocce di cioccolato fondente.

Non richiede cottura, quindi è adatto sia nella stagione estiva, quando non si ha voglia di cucinare, oppure per limitare l’uso gas e luce, facendo sempre un figurone! Ed ora la ricetta per una realizzazione perfetta.

Dolce Pan di Stelle

Ingredienti

500 g di mascarpone

1/2 litro di panna

5 cucchiai di zucchero

una tazza di latte

un pacco di biscotti pan di stelle

50 g di gocce di cioccolato fondente, piccole

Preparazione

In una ciotola montate la panna, a parte frullate il mascarpone con lo zucchero, ed aggiungete la panna montata poco per volta, continuando a frullare fino ad ottenere una crema densa e corposa; aggiungete le gocce di cioccolato e mescolate delicatamente.

Sul fondo di una tortiera rivestita con pellicola alimentare; inzuppate velocemente i biscotti nel latte freddo non zuccherato, e disponeteli capovolti sul fondo della tortiera e sul bordo; versate metà della crema, e livellatela; ripetete lo strato di biscotti inzuppati, copriteli con l’altra metà di crema di mascarpone e panna; ultimate con un ultimo strato di biscotti inzuppati.

Lasciate riposare in frigorifero qualche ora in modo che si rassodi: il dolce Pan di Stelle è pronto da servire! Si conserva in frigo per 2 o 3 giorni, è ideale da congelare per consumarlo al bisogno.

ricette dal blog Caos&Cucina

