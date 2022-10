dolcetti-di-halloween-di-benedetta-con-la-pasta-sfoglia,-facili-e-velocissimi,-faranno-felici-grandi-e-bambini

Dolcetti di Halloween, facili e veloci, fatti in casa per voi da Benedetta. È in arrivo l’evento autunnale più atteso: Halloween. Siamo tutti pronti a preparare ricette e dolci a tema per il giorno più inquietante dell’anno. Il simbolo per eccellenza di ottobre e di Halloween è sicuramente la zucca grazie ad una leggenda anglosassone i cui protagonisti sono un uomo e un diavolo.

Se non avete voglia di cucinare l’ennesimo piatto a base di zucca ma volete comunque cucinare un dolcetto a tema, le zucchettte di pasta sfoglia ripiene di marmellata fanno al caso vostro. Si tratta di una ricetta facile, veloce e da leccarsi baffi proposta da Benedetta Rossi nel suo blog. Farete felici grandi e piccini. Vediamo quindi come li prepara la nostra bravissima Benedetta.

Dolcetti di Halloween, Ingredienti per circa 3-4 persone

Un rotolo di pasta sfoglia, possibilmente rettangolare

Marmellata di albicocche o pesca

Tuorli d’uovo

Zucchero di canna

Procediemento

Per iniziare a preparare i nostri dolcetti di Halloween alla forma di zucca, stendete il rotolo di pasta sfoglia sul tavolo e procuratevi un coppapasta quadrato da lati di 8-9 cm. Ricaverete, di conseguenza, 12 quadrati. Naturalmente, per chi volesse farne in abbondanza, basterà procurarsi più di un rotolo di sfoglia. A questo punto, è necessario utilizzare un taglia pasta a forma di zucca da imprimere sulla sfoglia per darle la forma desiderata.

Qualora non riusciste a trovarlo, potete facilmente ricreare voi occhi e bocca della zucca con un coltello o altri utensili affilati. In questo modo, avrete dolcetti ancora più particolari. Tutto questo va fatto sulla metà sinistra della pasta sfoglia.

Successivamente, spalmare la marmellata sui 6 quadratini della metà destra. Procedere spennellando i bordi con un po’ d’acqua e assemblando i quadratini della parte sinistra con quelli della parte destra, sovrapponendoli. Alla fine, spennellate con il tuorlo d’uovo e aggiungete lo zucchero di canna. Infornare su carta da forno e cuocere a 180° C per 25 minuti. Facili e buonissimi, piaceranno a grandi e a piccini. Buon appetito

Dolcetti di Halloween di Benedetta con la pasta sfoglia, facili e velocissimi, faranno felici grandi e bambini scritto su Più Ricette da Imma Bartolo.

Vito Califano