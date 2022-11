dolcetti-soffici-di-zucca-e-ricotta,-meglio-della-sfoglietalla.-la-ricetta-napoletana-semplicissima

Dolcetti soffici di zucca e ricotta, facili e veloci. La zucca è un ortaggio molto versatile, in cucina trova largo impiego. Infatti possiamo preparare un pranzo tutto a base di zucca, dall’antipasto al dolce. Nella ricetta che di seguito andrò a descrivere, vedremo come preparare dei dolcetti zucca e ricotta, due ingredienti che sposano bene fra di loro. I dolcetti di zucca e ricotta, sono ottimi per la colazione, a merenda, accompagnati da un buon te, o anche come fine pasto. Sono facili e veloci da preparare.

Dolcetti soffici di zucca e ricotta, Ingredienti:

250 gr zucca pulita

250 gr ricotta

250 gr farina 00

1 bustina di lievito per dolci

200 gr di zucchero

110 gr di olio di semi di girasole

20 gr di latte

1 pizzico di sale

Zucchero a velo

Procedimento:

Per preparare i dolcetti zucca e ricotta, iniziate a lavare la zucca e tagliarla a dadini.

Fatela cuocere in forno statico a 180° per circa quaranta minuti, o fino a quando non si sarà ammorbidita. Mettetela nel bicchiere del mixer e frullatela, fino ad ottenere una crema liscia e omogenea.

Nella ciotola della planetaria mescolate la ricotta con lo zucchero, poi unite la crema di zucca, e sempre mescolando unite l’olio a filo.

Fate amalgamare e iniziate ad unire la farina, il lievito, il latte ed infine il pizzico di sale.

Riempite gli stampini di silicone, io ho usato quello a semisfera, ma potete usare quello che più vi piace.

Infornate in forno preriscaldato a 180° per circa quaranta minuti, vale sempre la prova dello stuzzicadenti. Sfornate,

lasciateli raffreddare su una gratella, cospargete di zucchero a velo, prima di servire.

