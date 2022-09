Abbiamo raccolto una serie di ricette per preparare dolci con banane senza forno che vi aiuteranno a preparare deliziosi dessert sani per la vostra famiglia.

Torta banana split senza forno

Godetevi il luccichio degli occhi dei vostri bambini quando svelerete questa torta fatta di strati di budino alla banana, salsa al cioccolato e panna montata.

Pancake alla banana con gocce di cioccolato

Pancake alla banana con gocce di cioccolato, una colazione o un brunch da leccarsi i baffi. Soffici, facilissimi da preparare e pronti in circa 15 minuti o meno, questi pancake sono una vera delizia per tutta la famiglia. Non hanno zuccheri raffinati aggiunti, la loro dolcezza deriva dalla banana schiacciata e, naturalmente, dalle gocce di cioccolato. Bastano pochi ingredienti di base per ottenere i migliori pancake fatti in casa.

Torta banoffee alla banana

Preparate un dessert fatto in casa che farà sicuramente parlare di sé con la nostra invitante ricetta della torta banoffee alla banana. Classicamente deliziosa, è preparata con il latte condensato per ottenere un caramello liscio e dorato. Un dolce di grande effetto per le feste e un dessert sempre popolare, vi perdoneremo se penserete che sia difficile da preparare, ma la nostra ricetta della torta banoffee è in realtà incredibilmente semplice!

