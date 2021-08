dolci-freddi-al-cioccolato:-le-migliori-ricette-veloci-e-facili-da-fare

Volete preparare dei dolci freddi al cioccolato per deliziare voi, la vostra famiglia e gli amici che vengono a farvi visita? Allora dovete assolutamente provare una delle nostre ricette speciali, ma facili da fare, che abbiamo scelto per questa raccolta. Le torte al cioccolato sono, in genere, sempre apprezzate perché golosissime, ma anche i dolci al cucchiaio che vi proponiamo di seguito sono squisiti e soprattutto freschi, adatti per concludere in bellezza una cena speciale o come merenda particolare.

Per preparare questi dolci freddi al cioccolato veloci e semplici vi consigliamo di usare dell’ottima materia prima, in modo che il loro sapore sia irresistibile e soprattutto indimenticabile! Infatti chi ama i dolci al cioccolato difficilmente dirà di no a un dessert golosissimo come questi che trovate di seguito, ma la loro bontà è in gran parte merito del tipo di cioccolato usato.

Foto Shutterstock | BrunoRosa

Amato dai bambini e gustato senza remore anche dai grandi, il budino al cioccolato è la merenda golosa per eccellenza, ottimo anche per terminare il pasto con un dolcetto freddo facile da fare. Questa ricetta, poi, è veloce e si prepara senza uova, ma con latte condensato. Assolutamente da provare! Ma se invece volete cimentarvi nella ricetta classica del budino al cioccolato, allora seguite questa seconda ricetta della nonna, genuina e dalla riuscita assicurata!

Foto Shutterstock | Africa Studio

La mousse al cioccolato classica si prepara con le uova e senza panna, lo sapevate? Ma se volete stupire i vostri ospiti con uno dei dolci freddi al cioccolato più particolari, allora la ricetta che fa per voi è quella della crema fredda speziata, una mousse al cioccolato con la panna arricchita da profumi esotici come vaniglia, cannella e cardamomo. Infine, per gli amanti dei dolci con i liquori, proponiamo la mousse al cioccolato e rum, che garantisce una intrigante e deliziosa unione di sapori.

Foto Shutterstock | mpessaris

La charlotte è un torta fredda al cioccolato di origine francese, molto raffinata, si presenta come uno scrigno di biscotti savoiardi (o Pan di Spagna) che custodiscono una golosissima mousse soffice al cioccolato fondente. Una vera delizia che gli amanti del cioccolato non possono farsi sfuggire! Potete servirla anche con piccoli ciuffi di panna montata zuccherata, oltre che con riccioli e scagliette di cioccolato.

Foto Shutterstock | Africa Studio

Non temete, la ricetta di questo semifreddo al cioccolato è facilissima ed è il dolce perfetto per concludere un pranzo o una cena importante. Potete realizzarlo a diversi strati usando diversi tipi di cioccolato fondente con diverse percentuali di cacao. Presentatelo in tavola con una colata di cioccolato e panna montata, menta fresca, riccioli di cioccolato, wafer e biscottini.

Foto Shutterstock | Olyina V

Infine terminiamo con la ricetta di una torta fredda al cioccolato che possono fare tutti, anche chi non ha dimestichezza con ciotole, fruste e stampi: la cheesecake al cioccolato. La base bi biscotti al cioccolato sbriciolati e compattati con il burro sostiene una delicata mousse al philadelphia e cioccolato fondente, un tripudio di bontà per un dolce freddo buono da mangiare in qualsiasi occasione!