Dolore per Maria De Filippi, La confessione choc: “Ecco perché non ho avuto figli. Ora dico la verità”. Lo sfogo mai fatto prima, Fan sotto choc

E’ notizia risaputa che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo abbiano adottato il loro unico figlio Gabriele. Ma non molti sanno il perché di questa scelta rispetto a quella di una normale gravidanza. Perché entrambi erano predisposti e non presentavano difficoltà dal punto di vista fisico. Quando si sa dell’adozione, è ovvio pensare che la coppia non sia riuscita ad avere un bambino naturalmente. Per la società è molto difficile immaginare che qualcuno rinunci alla gioia di una gravidanza e alla creazione di una nuova vita.

Ma a Maria De Filippi, a quanto pare, basta e avanza il potere che ha sulla televisione italiana. Come ha rivelato tempo fa in un’intervista a Raffaella Carrà, nel corso di A raccontare comincia tu su Rai 3, non c’è mai stato alcun impedimento fisico. Quella di adottare è stata una scelta presa insieme a Maurizio Costanzo consapevolmente. La regina di Mediaset non è entrata nei dettagli. Sappiamo che suo figlio Gabriele ha conosciuto la sua nuova e molto fortunata famiglia quando aveva poco più di 10 anni, dopo essere stato per tantissimo tempo in orfanotrofio.

Possiamo immaginare che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si siano voluti concentrare entrambi sulla loro splendida e lunga carriera e non abbiano avuto il tempo per accudire un bimbo molto piccolo. O forse come alcune malelingue vogliono pensare tra loro non ci sono stati molti rapporti intimi. Nonostante questo, l’amore per il figlio che il destino gli ha donato è immenso e Gabriele è il loro orgoglio. “Ho scelto Gabriele, era una cosa che volevo da tempo. Penso proprio che sia una scelta e io l’ho fatta non perché non fosse possibile altrimenti, ma perché ho voluto scegliere questo. Questa è stata una delle cose più belle che mi sia successa”.

Maria De Filippi ha anche raccontato del primo incontro con quello che sarebbe poi diventato suo figlio. Se siamo abituati a vederla sempre sicura di se davanti alle telecamere, ci risulterà difficile immaginarla tremante davanti a un ragazzino di 10 anni. Ma era proprio agitatissima al loro primo incontro, con la paura di non piacergli e che il piccolo Gabriele avrebbe potuto rifiutare la sua nuova famiglia. Fortunatamente per lui non lo ha fatto, ritrovandosi a diventare il rampollo di una delle migliori e più rispettabili famiglie italiane. Anche la mamma e papà si reputano molto contenti.

Gabriele Costanzo è l'orgoglio di casa. Se da ragazzo non amava studiare e dopo la scuola pensava solo a correre dietro le gonnelle, oggi il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo aiuta attivamente i genitori nella produzione dei loro programmi di successo. Dopo essersi fatto apprezzare negli uffici della Fascino, infatti, Gabriele è passato ad affiancare gli autori del Maurizio Costanzo Show e a collaborare anche alla realizzazione del programma cardine della carriera di suo padre. Il rapporto con la notorietà è sempre stato gestito con grande attenzione dalla coppia, che ha preferito tenere Gabriele il più possibile al riparo dalle attenzioni della stampa regalandogli una vita normale.

