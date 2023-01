Dom Evaristo Spengler é nomeado bispo da Diocese de Roraima

Sacerdote de 62 anos foi nomeado pelo Papa Francisco na manhã desta quarta-feira (25). Evaristo Spengler assume o cargo deixado por Dom Mário Antônio, vago desde fevereiro de 2022 Dom Evaristo Pascoal Spengler era Bispo de Marajó (PA) desde 2016

O Papa Francisco nomeou Dom Evaristo Pascoal Spengler como novo bispo da Diocese de Roraima após quase um ano da saída de Dom Mário Antônio da Silva. O anúncio ocorreu nesta quarta-feira (25).

A Diocese de Roraima estava sem bispo desde fevereiro do ano passado, quando Dom Mário Antônio da Silva foi transferido para a arquidiocese de Cuiabá (MT).

Dom Evaristo Pascoal Spengler era o bispo da prelazia de Marajó, no Pará, desde 2016. O catarinense de 62 anos também é presidente da Comissão Especial Pastoral para o Enfrentamento ao Tráfico Humano da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Histórico

Dom Evaristo Pascoal Spengler, novo bispo da Diocese de Roraima

Nascido em Gaspar, município de Santa Catarina em 29 de março de 1959, Dom Evaristo Pascoal Spengler concluiu os cursos de Filosofia e Teologia no Instituto Teológico Franciscano em Petrópolis (RJ). O sacerdote possui especialização em Bíblia e pós-graduação em Teologia Bíblica pelo Estúdio Bíblico Franciscano, em Jerusalém.

Em Petrópolis, Dom Evaristo Pascoal Spengler realizou a profissão solene na Ordem Franciscana dos Frades Menores e foi nomeado sacerdote em 1984.

Como sacerdote, Dom Evaristo Spengler atuou como vigário em paróquias do estado do Rio de Janeiro entre os anos de 1984 e 1996. De 2001 a 2010, o catarinense foi missionário em Angola, no continente africano.

Em 2016, o sacerdote foi nomeado Bispo Prelado de Marajó e, dois meses depois, se tornou oficialmente bispo. Além de presidir a Comissão Especial Pastoral para o Enfrentamento ao Tráfico Humano, Dom Evaristo Spengler é membro da Comissão Especial Episcopal para a Amazônia e presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil saudou e celebrou a nomeação de Dom Evaristo Spengler através de uma carta assinada pelo presidente e vice-presidentes da CNBB, um deles o ex-bispo de Roraima, Dom Mário Antônio.

“A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil recebeu com alegria a notícia da sua nomeação como bispo da diocese de Roraima. Desejamos um profícuo ministério, e que o testemunho e a coragem do Apóstolo Paulo sejam inspiração nesta nova etapa de seu ministério”, diz trecho da carta da CNBB.

