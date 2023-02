Dom José Genivaldo Garcia toma posse como bispo de Estância neste sábado

Ano passado, ele foi nomeado bispo pelo Papa Francisco. Ordenação episcopal do monsenhor José Genivaldo Garcia

Eduardo Carioca/TV Sergipe/Arquivo

Neste sábado (25), o monsenhor José Genivaldo Garcia toma posse como bispo da diocese de Estância. O ato ocorre às 17h, na Catedral Diocesana Nossa Senhora de Guadalupe.

O território da diocese de Estância reúne 27 paróquias, distribuídas em 16 municípios sergipanos: Estância, Arauá, Boquim, Cristinápolis, Indiaroba, Itabaianinha, Lagarto, Pedrinhas, Poço Verde, Riachão do Dantas, Salgado, Santa Luzia do Itanhy, Simão Dias, Tobias Barreto, Tomar do Geru, Umbaúba.

A ordenação episcopal do monsenhor José Genivaldo Garcia aconteceu no dia 11 deste mês, no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju. No dia 30 de novembro do ano passado, ele foi nomeado pelo Papa Francisco o novo bispo diocesano de Estância. O cargo estava sem titular desde agosto de 2021.

José Genivaldo Garcia tem 54 anos de idade e foi ordenado sacerdote em 8 de janeiro de 1994 por Luciano José Cabral Duarte, terceiro arcebispo metropolitano da capital.

Vittorio Ferla