domani-la-prevendita-per-la-sfida-al-milan-il-31-per-la-juventus

Sfiorato il tutto esaurito con Inter e Lazio, con dati di pubblico che hanno superato le 28mila e le 27mila presenze, il Bologna ci riprova. Domani aprirà infatti la prevendita in vista del big match casalingo con il Milan, in programma al Dall’Ara sabato 15 aprile alle 15. Venerdì 31 marzo, invece, via alla vendita dei biglietti per Bologna-Juventus, in programma domenica 30 aprile alle 20.45. Le modalità di prevendita per le due sfide di cartello sarà identica: i primi tre giorni la vendita sarà aperta ai soli possessori di fidelity card We Are One, mentre nei tre giorni successivi la prevendita sarà riservata ai soli residenti a Bologna. Dal 30 marzo (per Bologna-Milan) e dal 6 aprile (per Bologna-Juventus) fino al giorno della gara la vendita sarà poi aperta a tutti. La speranza del club rossoblù è che i prossimi appuntamenti con Udinese e Atalanta portino punti che consentano al Bologna di rimanere nel gruppo delle squadre in lotta per il settimo posto, alimentando così l’entusiasmo per arrivare al tutto esaurito ai due big match.

m.g.

