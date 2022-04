domani-si-festeggia-la-madonna-del-pozzo

In programma la festa patronale a Pozzo Faceto

POZZO FACETO – “Riprendiamo il cammino con Maria”: sarà questo il tema della festa patronale in onore della Madonna del Pozzo che si svolgerà, come da tradizione, il primo giovedì dopo Pasqua (dunque domani, 21 aprile) a Pozzo Faceto. Intenso il programma sia civile che religioso messo a punto dal parroco don Luigi Bianchessi e dal Comitato Festa Patronale, presieduto da Gianfranco Gallo. Da lunedì 18 aprile e fino a stasera sera il programma religioso ha previsto il triduo di preparazione con alle 8.30 le lodi mattutine, alle 18 il “Santo Rosario meditato” e alle 18.30 la Santa Messa.

Domani, 21 aprile – giornata dei festeggiamenti – alle ore 8 è in programma la messa con i pellegrini di Montalbano, alle ore 9.30 con i pellegrini di Speziale, alle ore 11 si terrà la messa solenne davanti al sagrato del Santuario che sarà presieduta da don Donato Liuzzi, nel corso della quale si rinnoverà la tradizione, ovvero il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, offrirà in dono alla Vergine il cero votivo e le chiavi della città. A seguire si snoderà per le vie della frazione la processione con la immagine della Madonna del Pozzo. Nel pomeriggio riprenderanno i pellegrinaggi da Torre Canne (alle ore 17), da Pezze di Greco (alle ore 18.30) e da Fasano (alle ore 20).

Il Santuario della Madonna del Pozzo rimarrà aperto tutto il giorno dalle ore 7.30 alle ore 22 con la possibilità per i fedeli di potersi confessare. Venerdì 22 aprile alle ore 18.30, poi, si terrà la messa per i defunti devoti della Madonna di Pozzo Faceto.

Il programma civile dei festeggiamenti prevede per il 21 aprile l’esibizione durante la giornata della banda musicale della “Banda Castellana Grotte” e della “Bassa Musica Molfettese”, mentre alle ore 20.45 è previsto lo spettacolo pirotecnico. A coronare la festa ci saranno ovviamente le luminarie e la pesca di beneficenza presso l’oratorio “San Luigi Guanella”.

L’articolo Domani si festeggia la Madonna del Pozzo proviene da GoFasano.