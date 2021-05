domenica-23-maggio-2021:-ospiti-domenica-in,-da-noi-a-ruota-libera,-domenica-live-e-che-tempo-che-fa

Penultima domenica di maggio con un’Italia inserita tutta in zona gialla. Mentre il nostro Paese cerca di riprendere la sana normalità, anche in tv, come ogni domenica, torneremo a vedere i programmi più seguiti del weekend. Da Domenica In a Domenica Live, passando per Da noi… A ruota libera fino a giungere alla prima serata con Che tempo che fa.

Vediamo insieme quali saranno i principali protagonisti che verranno ospitati nei numerosi salotti televisivi del dì di festa. A tenerci compagnia lungo tutto il pomeriggio, come sempre, ci saranno Mara Venier e Francesca Fialdini su Rai 1, Barbara d’Urso su Canale 5 e, in prima serata, su Rai 3, l’appuntamento sarà, come sempre, con Fabio Fazio.

Domenica In: Mara Venier accoglie Pierfrancesco Favino e Giuliano Sangiorgi

Una nuova imperdibile è puntata di Domenica In che da inizio anno colleziona record di ascolti insieme alla sua padrona di casa, Mara Venier. Come sempre, si inizierà con il segmento dedicato all’emergenza Covid e vaccini. Per informare i cittadini interverranno il Ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, il Prof. Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, in collegamento Alessandro Sallusti, neo direttore di Libero ed il wedding planner, Enzo Miccio.

Spazio poi al ricordo della strage di Capaci che provocò la morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie magistrato Francesca Morvillo e della loro scorta. Ospite in studio l’attore Pierfrancesco Favino, protagonista del film Il Traditore, diretto da Marco Bellocchio e vincitore del David di Donatello nel 2020, che Rai 1 trasmetterà lunedì 24 maggio. Mentre in collegamento da Palermo ci sarà Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone.

Infine, per il momento dedicato alla musica, sarà presente Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, che oltre ad accennare con la chitarra alcuni dei suoi successi, presenterà il suo libro, Il tempo di un lento. A seguire, in studio Albano Carrisi insieme alla figlia Jasmine che canterà il suo nuovo singolo Calamite. E Alberto Angela presenterà le due nuove puntate di Ulisse dedicate a San Francesco e al cambiamento climatico.

Domenica Live: Barbara d’Urso tra informazione e intrattenimento

Puntata ricca di ospiti anche per la Domenica Live di Barbara d’Urso. A partire dalle 14:45 circa, su Canale 5 inizierà la maratona di quattro ore di diretta della conduttrice campana. All’interno della prima parte di programma non mancherà lo spazio dedicato all’informazione e all’attualità: Covid.19, vaccini, caso Denise Pipitone. Successivamente, a metà pomeriggio, Domenica Live approfondirà tematiche di spettacolo con numerosi ospiti in studio.

Nel corso dell’ultima puntata settimanale di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso ha salutato il suo affezionato pubblico di telespettatori e ha ricordato l’appuntamento con la diretta della domenica.

Da noi… A ruota libera: Francesca Fialdini ospita Christian De Sica e le figlie di Gigi Proietti

Nella nuova puntata di Da noi… A ruota libera, Francesca Fialdini ospiterà personaggi provenienti dal mondo del cinema e del giornalismo. A partire da un’intervista all’attore Christian De Sica per un ritratto a tutto tondo del grande artista tra ricordi e incontri speciali.

A seguire, il ricordo dell’indimenticato Gigi Proietti insieme alle sue due figlie, Carlotta e Susanna Proietti che sveleranno aneddoti inediti del papà Gigi raccolti nel libro postumo, Ndo Cojo Cojo. Alcuni momenti e riflessioni presenti nel libro troveranno voce, nel corso della puntata, anche grazie a Flavio Insinna. Infine, tre prestigiosi giornalisti Rai, Serena Bortone, Giovanna Botteri e Maurizio Mannoni, commenteranno gli ultimi fatti d’attualità politica e sociale.

Che tempo che fa: Fabio Fazio insieme a Enrico Letta e Max Gazzè

Ritorna, infine, anche l’appuntamento con Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Ospiti della nuova puntata saranno, il Segretario del PD Enrico Letta, la senatrice a vita Elena Cattaneo, Professoressa Ordinaria di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano. E ancora, Vincenzo Mollica, l’attore, regista e scrittore Pif, il virologo Roberto Burioni, il critico d’arte Flavio Caroli, Sigfrido Ranucci e gli inviati Rai Giovanna Botteri dalla Cina e Marco Varvello dal Regno Unito.

Per lo spazio dedicato alla musica sarà presente il cantautore Max Gazzè che presenterà live il nuovo singolo Considerando. Infine, nell’ultima parte di puntata, a Il Tavolo, saranno presenti: il Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Stefano De Martino, Francesco Paolantoni, Orietta Berti e Michele Mirabella.