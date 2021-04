domenica-25-aprile-2021:-ospiti-domenica-in,-da-noi-a-ruota-libera,-domenica-live-e-che-tempo-che-fa

Una nuova domenica di festa in compagnia dei salotti televisivi più importanti e seguiti. Seppur in una giornata importante come quella del 25 aprile, anniversario della liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e fascista, i principali programmi del daytime e prime time Rai e Mediaset andranno in onda regolarmente.

A partire, come sempre, dall’appuntamento con la Domenica In di Mara Venier, a partire dalle 14 in punto. Su Canale 5, alle 14:40 circa, ritroveremo Domenica Live e l’approfondimento sull’attualità di Barbara d’Urso che, a partire dalle 17:20, tornerà a sfidarsi con Francesca Fialdini e il suo Da noi… A ruota libera.

In prima serata, su Rai 3, l’appuntamento è, come sempre, con gli ospiti illustri di Che tempo che fa. Anche in questa nuova puntata, Fabio Fazio ospiterà personaggi amati e graditi al grande pubblico. Tra questi, il premio Oscar, attore hollywoodiano, Matthew McConaughey.

Domenica In: Mara Venier ospita Piera Maggio

Trentatreesima puntata del salotto domenicale più famoso della tv italiana. Domenica In accompagnerà il suo pubblico lungo tutto il primo pomeriggio con una prima parte dedicata all’emergenza Covid-19. A fare il punto sulla situazione sanitarià e sul nuovo decreto sarà il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Il Prof. Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, il giornalista Aldo Cazzullo, autore del libro Le italiane – Il Paese salvato dalle donne. E, in collegamento, ci sarà la Dr.ssa Maria Rita Gismondo, Direttore Istituto di Microbiologia presso l’Ospedale Sacco di Milano.

A seguire, Mara Venier, ospiterà Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone scomparsa dalla sua abitazione a Mazara del Vallo nel settembre del 2004. La donna racconterà al pubblico la vicenda che di recente ha fatto riaccendere i riflettori sulla scomparsa di sua figlia.

Anche Elisabetta Gregoraci tra gli ospiti di puntata. La showgirl ripercorrerà alcune tappe fondamentali della sua carriera sin dagli inizi, sottolineando il forte legame che mantiene con la sua famiglia in Calabria. A seguire, in trasmissione anche Rocio Munoz Morales che presenterà il suo primo romanzo, Un posto tutto mio.

Infine, anche l’attrice Claudia Pandolfi in collegamento racconterà della nuova fiction Rai, Chiamami ancora amore, che a partire da lunedì 3 maggio la vedrà tra i protagonisti.

Domenica Live: nel salotto di Barbara d’Urso si parlerà di Fabrizio Corona

Ampio spazio iniziale dedicato all’informazione e all’attualità nella prima parte di Domenica Live. In questo primo spazio, Barbara d’Urso andrà ad analizzare i fatti più importanti accaduti durante la settimana che verranno commentati attraverso retroscena e interviste.

In particolar modo, i telespettatori di Domenica Live avranno modo di approfondire le vicende di Fabrizio Corona. In studio, infatti, come annunciato dalla conduttrice, ci sarà la mamma del re dei paparazzi che racconterà come sta Fabrizio e come sta vivendo l’ultimo periodo.

Infine, per la parte dedicata all’intrattenimenro, in studio d’Urso ospiterà Akash Kumar che ha deciso di tornare in studio per difendersi dalle critiche che riceve quotidianamente sui social. E anche Annalisa Minetti che racconterà in diretta del nuovo dispositivo tecnologico che permette ai non vedenti di percepire le immagini.

Da noi… A ruota libera: Francesca Fialdini intervista Gigi D’Alessio

Nuova puntata anche di Da noi… A ruota libera, in compagnia di Francesca Fialdini e dei suoi ospiti. In particolare, in puntata si racconterà il cantautore e musicista, Gigi D’Alessio. L’artista napoletano ripercorrerà, insieme alla padrona di casa, i tratti salienti della sua quasi trentennale carriera musicale. D’Alessio ne ricorderà aneddoti e incontri speciali attraverso filmati e foto memorabili.

Nel corso della trasmissione, la conduttrice, inoltre, farà un’incursione a sorpresa negli studi Rai che ospitano lo show di prima serata del venerdì sera di Rai 1, Top Dieci. Qui, Fialdini incontrerà il conduttore Carlo Conti che svelerà qualche retroscena dello show. A seguire, ospite anche Massimiliano Ossini che si racconterà “a ruota libera” tra carriera e famiglia.

Che tempo che fa: Fabio Fazio ospita il premio Oscar Matthew McConaughey

Ospite internazionale della nuova puntata di Che tempo che fa è l’attore premio Oscar, Matthew McConaughey. Il divo americano, in occasione dell’uscita in Italia della sua autobiografia Greenlights – L’arte di correre in discesa, racconterà della sua strabiliante carriera cinematografica. Proprio McConaughey, infatti, nel 2014 venne inserito dalla rivista Time, tra le 100 persone più influenti al mondo.

Per la parte dedicata all’emergenza Covid-19, Fabio Fazio ospiterà il Presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga; il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Un’altra importante ospite di puntata sarà la poetessa e scrittrice, testimone della Shoah, Edith Bruck, che con il suo libro, Il pane perduto, è tra i 12 candidati al Premio Strega 2021. Per lo spazio dedicato all’attualità interverranno anche il giornalista Paolo Mieli e il direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa. Infine, i giovani creatori della piattaforma web PC4U.tech, Jacopo Rangone, Matteo Mainetti, Emanuele Sacco e Pietro Cappellini, recentemente premiati con la targa di Alfieri della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

Ospite musicale sarà Achille Lauro che presenterà live una versione di Marilù, suo ultimo singolo estratto dal nuovo album LAURO, primo nella classifica dei dischi più venduti della settimana.

A Il Tavolo, infine, saranno presenti, come di consueto, Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, insieme anche a Orietta Berti, Damiano Tommasi, in uscita il 29 aprile con il libro Ti racconto i campioni della Roma, l’attrice e conduttrice Carla Signoris, Lello Arena e Achille Lauro.