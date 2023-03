domenica-al-via-il-’monari-test-match’

È tutto pronto per la prima domenica della quarta edizione del “Monari Test Match”, torneo nazionale di calcio giovanile dedicato alle categorie dell’attività di base Esordienti (2010 e 2011) e Pulcini (2012 e 2013) che per quattro domeniche a partire dal 12 marzo riempirà il campo ’Giuseppe Ferrari’ di Modena. Si parte questa domenica dalle ore 14 con i Pulcini 1° anno classe 2013 (per i professionisti anno 2014) a 9 giocatori: saranno di scena Monari, Bologna, Cesena, Empoli, Fiorenzuola, Verona, Pisa, Pro Sesto, Rimini, Sassuolo, Sud Tirol e Trento. Centinaia i bambini attesi con le loro famiglie nell’impianto di via Milano, per una domenica dal significato prima di tutto sociale. Saranno presenti, infatti, Croce Rossa Modena e Libreria San Paolo che venderà libri da donare alla Croce Rossa. I prossimi appuntamenti del torneo con le altre categorie sono per il 19 marzo con Ail Modena, 26 marzo con Aseop Modena e 16 aprile con Aut Aut Modena (16 aprile).

Vittorio Rienzo