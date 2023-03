domenica-delle-palme-2023:-la-data

Bologna, 25 marzo 2023 – Quest’anno la Domenica delle Palme si celebra nella data del 2 aprile 2023 e, come di consueto, precede di una settimana la Pasqua, che cade il 9 aprile 2023. La Domenica delle Palme sancisce gli ultimi giorni di Quaresima e introduce la Settimana Santa, che poi si conclude col Triduo pasquale (in realtà sono quattro giorni: i Vespri, la Passione, la Morte e la Resurrezione).

Domenica delle Palme: il significato e perché l’ulivo

Con la festa nella Domenica delle Palme si ricorda l’entrata trionfale di Gesù, in sella a un asino, a Gerusalemme, accolto come un re dagli abitanti della città, mentre agitavano con le mani alcuni rami di palme presi dai campi. Con l’arrivo di Gesù a Gerusalemme inizia la Settimana Santa, poiché vengono rievocati i suoi ultimi giorni di vita.

Solitamente, nelle celebrazioni della Domenica delle Palme, ci si scambia i ramoscelli d’ulivo perché l’ulivo è universalmente riconosciuto come simbolo di pace. L’ulivo, dunque, rappresenta Gesù che, con il suo sacrificio, diventa mezzo di riconciliazione per tutta l’umanità.

Pasqua 2023: data

Una settimana dopo la Domenica delle Palme arriva la Pasqua, che conclude la Settimana Santa. La Settimana Santa rappresenta i giorni che conducono alla fine della vita terrena di Gesù Cristo – secondo la religione cattolica – e si concludono con il Giovedì Santo, il Venerdì di Passione, il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua, giornata simbolo della Resurrezione di Gesù.

La data della Pasqua di quest’anno è il 9 aprile 2023. Il giorno di Pasqua non è fisso e si calcola in base al calendario lunare: cade la prima domenica dopo la prima luna piena dell’Equinozio di primavera. Questo perché la morte di Cristo seguì di poco la Pasqua ebraica, celebrata in occasione del primo plenilunio dopo l’Equinozio di primavera. La Pasqua arriva 40 giorni dopo l’inizio della Quaresima e ricorda i 40 giorni che Gesù passò nel deserto dopo il suo battesimo nel Giordano.

Pasquetta 2023

Il giorno dopo Pasqua si celebra Pasquetta ed è anch’esso un giorno festivo. Nel 2023 Pasquetta è il 10 aprile. A Pasquetta (o ‘Lunedì dell’Angelo’) si celebra l’Angelo che annunciò davanti al sepolcro vuoto la Resurrezione di Gesù.

Mata