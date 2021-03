Domenica In, Arisa scoppia a piangere e dice “Spero che qualcuno farà … Mara Venier resta senza parole

A Domenica In, nella giornata di ieri è stata ospite Arisa, la cantante reduce della sua esperienza al Festival di Sanremo, dove sembra abbia avuto un grande successo. Ebbene sì, la cantante pare fosse una degli ospiti più attesi di questa puntata del programma condotto da Mara Venier, andato in onda domenica 14 marzo. Ad un certo punto dell’intervista, però, la cantante sarebbe crollata e scoppiata in un pianto che ha spiazzato la conduttrice, i presenti in studio ed anche i telespettatori. Ma per quale motivo Arisa non ha retto ed ha pianto in diretta?

Domenica In, tra gli ospiti Arisa

La cantante, soltanto la scorsa domenica, nella puntata di Domenica In post Sanremo in diretta dal Teatro Ariston, aveva promesso a Mara che sarebbe andata a trovarla presto. Così, a solo una settimana di distanza, la cantante si è concessa un’intervista proprio nel salotto della Zia Mara, alla quale pare sia profondamente legata. In realtà, non era poi così tanto noto il fatto che tra le due donne ci fosse un grande legame ed un rapporto di amicizia. Entrambe hanno rivelato di aver trascorso tanti momenti felici insieme, prima che arrivasse il Covid a stravolgere le vite di tutti noi. Ad ogni modo, per tutta la durata dell’intervista, Arisa è apparsa visibilmente emozionata. Sembra che abbia fatto fatica a rispondere alle domande riguardanti i suoi sentimenti, finendo in alcune occasioni a cambiare discorso senza rispondere.

Un’intervista molto toccante per la cantante

Già nel momento in cui è partita l’intervista, sembra che Arisa sia apparsa piuttosto emozionata, ma pare che in diverse occasioni abbia trattenuto le lacrime. Alle domande poste dall’amica Mara sull’amore, in alcune occasioni Arisa ha volutamente passato oltre. In alcuni casi, sembra che in molti avessero addirittura ipotizzato che Arisa potesse avere dei problemi con il suo fidanzato, Andrea Di Carlo. I due dovrebbero sposarsi il prossimo mese di settembre. Ad un certo punto dell’intervista, poi, Mara manda in onda un video di Arisa in cui appare proprio con Andrea ed è stato in quel momento che la cantante è crollata, scoppiando a piangere.

Il botta e risposta tra Mara e Arisa

Rivolgendosi a Mara avrebbe detto “Alla fine non ci sei riuscita“, dice Arisa a Mara. “Rosalba ma perché piangi? Perché?”, dice Mara rivolgendosi all’amica. Poi ancora la conduttrice le chiede “Ma scusa questo ragazzo ti fa piangere?”. La risposta di Arisa non è stata poi così tanto chiara. “No, lui è una bella persona -spero che qualcuno riesca a decidere il meglio per me. A volte io non sono in grado”. Sai, ho fiducia nel cielo, qualcuno farà la scelta giusta per me“. Così ha risposto Arisa alle domande della Venier. Ma cosa avrà voluto dire? Che ci siano dei ripensamenti all’orizzonte?