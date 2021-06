Domenica In, cambia tutto! Mara Venier verso una nuova avventura: che novità!

Per Mara Venier le novità non finiscono mai, dopo Domenica In la aspetta una nuovo progetto, di cosa si tratta? I dettagli.

La stagione di Domenica In sta per terminare con uno share e picchi di ascolti fuori dal comune. Mara Venier è stata ancora una volta fenomenale e nonostante alcune difficoltà, che l’hanno fatta fermare per un paio di settimane, non ha mai mollato ed è tornata più solare di prima.

Aldo Cazzullo nel libro Le italiane, il paese salvato dalle donne scrive che la conduttrice è un donna pilota, colei che non segue la moda ma la crea. E così il suo programma è già pronto per la prossima stagione.

Mara Venier: novità per Domenica In

Deve ancora finire l’edizione del 2020-2021, ma gli autori stanno già programmando quella che partirà a settembre. Precisamente il 19 alle 14. Per l’occasione avverrà un cambiamento epocale.

Nella presentazione dei palinsesti della Rai, è stato comunicata la novità di Domenica in per la prossima stagione 2021-2022. Ecco cosa ha affermato Stefano Coletta

Domenica In tenterà un cambiamento di registro. Accanto alle interviste one to one arriveranno anche dei segmenti di people show in cui Mara si confronterà con gente comune.

In altre parole, Mara Venier verrà a contatto con persone comuni, lontane dalle telecamere che per la prima volta si interfacceranno con la conduttrice e la televisione in generale.

Una bella sfida da parte della Rai che punta tutto su la zia Mara, dopo aver visto il successo di quest’anno. La presentatrice è tornata da qualche tempo alla guida della trasmissione e da quel momento non si è più fermata.

Il pubblico la adora per la sua semplicità nel raccontare i fatti e per l’empatia che ha nel parlare con gli ospiti e i fan che la seguono sia in televisione che sul web. Il suo profilo Instagram ha superato più di due milioni di persone.