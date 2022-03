Domenica In, dopo le polemiche per Serena Autieri, Mara Venier decide di raccontare cosa è accaduto veramente

Si sta ancora tanto parlando di quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata di Domenica In andata in onda proprio ieri, 6 marzo 2022. Una puntata molto particolare ed impegnativa nel corso della quale sono stati affrontati diversi argomenti ma soprattutto nel corso della quale si è parlato della guerra in Ucraina. Proprio per affrontare tale argomento è stata modificata la scaletta e un ospite che sarebbe dovuto entrare un po’ prima è invece entrato in studio in ritardo lamentando, anche se con il sorriso, quanto accaduto. Stiamo parlando esattamente dell’attrice Serena Autieri le cui parole hanno fatto tanto discutere. Ed ecco che nelle ultime ore ad intervenire sulla questione è stata proprio Mara Venier rivelando come sono andate davvero le cose.

Le parole di Serena Autieri nello studio di Domenica In

Dopo aver fatto ingresso all’interno dello studio di Domenica In la bella Serena Autieri anche se sorridendo ha fatto presente il ritardo che l’ha coinvolta affermando che forse per avere un’intervista dalla Venier bisognerebbe arrivare in studio alle ore 14 e quindi al momento in cui inizia la puntata. Queste sue parole sono sembrate a molti una chiara frecciatina rivolta non solo alla conduttrice ma all’intero programma. E proprio a queste parole Mara Venier ha subito risposto affermando che il motivo del ritardo era legato alla questione relativa alla guerra in Ucraina, un argomento abbastanza serio per il quale è stata modificata l’intera scaletta.

Le polemiche sui social

Le parole pronunciate da Serena Autieri non sono piaciute a molti telespettatori che subito sui social hanno dato vita ad una polemica. Nelle scorse ore ad intervenire sulla questione cercando di spiegare quanto realmente accaduto è stata proprio Mara Venier che dopo aver contattato Biccy ha raccontato come si sono svolti realmente i fatti. Secondo quanto dichiarato dalla conduttrice non era prevista alcuna intervista a Serena Autieri.

La verità di Mara Venier

Nello specifico la presentatrice ha rivelato il motivo per il quale Serena Autieri è stata invitata nella sua trasmissione della domenica ovvero il lancio dello spettacolo teatrale intitolato ‘Rugantino’ e nient’altro. Per Serena Autieri non era quindi prevista nessuna intervista e a tal proposito Mara Venier ha inoltre voluto precisare che in tempi normali forse avrebbe potuto scambiare qualche parola con l’attrice ma date le circostanze e data l’importanza dell’argomento trattato che ha causato la modifica della scaletta questo scambio di battute non è stato possibile farlo.