domenica-in,-giulia-stabile-si-racconta:-i-progetti-con-sangiovanni

Ospite di Mara Venier a Domenica In, la vincitrice di Amici Giulia Stabile ha rivelato quali sono i suoi progetti col fidanzato Sangiovanni.

Domenica In, Giulia Stabile si confessa: i progetti con Sangiovanni (Rai Play)

Ha festeggiato il suo 19° compleanno proprio ieri, 19 giugno 2021: Giulia Stabile, dopo la vittoria alla ventesima edizione di Amici, sembra aver spiccato davvero il volo. Seguitissima sui social e richiestissima da tutti, la ballerina italo catalana attraversa davvero un momento d’oro. Merito del suo straordinario talento ma soprattutto della sua storia difficile che l’ha vista vittima di bullismo ai tempi della scuola. Una storia a lieto fine, perché Giulia ha dimostrato che con forza e tenacia ci si può riscattare e prendersi belle soddisfazioni.

Dal punto di vista lavorativo, l’ex allieva della scuola più famosa d’Italia ha già in ballo progetti importantissimi. Girerà il mondo e calcherà prestigiosi palcoscenici con la compagnia di ballo che proprio ad Amici le ha offerto un’opportunità. Inoltre anche la De Filippi l’ha scelta per un programma annunciato proprio pochi giorni fa dalla Fascino.

Le cose non vanno meno bene per lei dal lato sentimentale: con Sangiovanni la storia prosegue a gonfie vele e tutti sono curiosi di sapere cosa accadrà ora che Amici è terminato e i due vivono lontani l’uno dall’altra.

Giulia ha risposto a questa domanda nel salotto di Mara Venier.

Giulia Stabile e Sangiovanni: la ballerina si racconta a Domenica In

Dopo aver ripercorso la sua avventura ad Amici, Giulia ha parlato anche di Sangiovanni, suo ex compagno nel talent con cui è nata una bellissima storia d’amore. Già in un’intervista l’argomento era stato affrontato, ma Mara Venier ha chiesto conferma alla ballerina sulla loro intenzione di non andare a convivere per il momento.

La ragazza ha confermato che per ora lei e Sangiovanni continueranno a vivere il loro rapporto a distanza (lui vive in Veneto). Entrambi infatti sono impegnatissimi nel lavoro, come confermano anche i successi che sta collezionando il giovane cantante.

Ciò non toglie che in un’occasione così importante come quella del suo compleanno, Sangio le abbia dedicato un bellissimo gesto presentandosi a Roma da lei.