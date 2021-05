Domenica In, gli ospiti del 23 maggio: ci sarà anche l’amatissimo cantante con la figlia; tutte le anticipazioni della prossima puntata.

Domenica In, gli ospiti del 23 maggio: ci sarà anche l’amatissimo cantante con la figlia; tutte le anticipazioni della prossima puntata della trasmissione di Mara Venier. (Fonte Instagram)

Manca poco ad una nuova puntata di Domenica In. Domenica 23 maggio andrà in onda il 37 esimo appuntamento di questa edizione della seguitissima trasmissione di Mara Venier. E, anche per questa domenica, la conduttrice ha preparato una puntata imperdibile, ricca di ospiti e di tematiche da approfondire. L’appuntamento è sempre alle ore 14.00 su Rai Uno, curiosi di scoprire quali sono tutti gli ospiti della prossima puntata? Ecco le anticipazioni, riportare da Tv Blog.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Domenica In, tutti gli ospiti del 23 maggio: le anticipazioni della prossima puntata

Domenica 23 maggio andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Come sempre, la prima parte del talk si aprirà con la consueta pagina dedicata all’attualità e, nello specifico, agli aggiornamenti sull’emergenza Covid in corso. Ad intervenire in questo segmento saranno il professor Fabrizio Ernesto Pregliasco, direttore sanitario dell’istituto Galezzi di Milano, il Ministro per gli affari regionali Mariastella Gelmini ed il collegamento Alessandro Sallustri, il direttore di Libero.

Si parlerà poi delle imminenti riaperture, con un attenzione particolare per il settore dei matrimoni: in studio il wedding designer Enzo Miccio. E come sempre l’angolo della musica sarò occupato da uno degli artisti più amati del nostro Paese, Al Bano Carrisi, che sarà in studio con la sua bellissima figlia Jasmine, nata dall’amore con Loredana Lecciso. Ma non solo: in studio ci sarà anche Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. Dal mondo del cinema arriverà invece l’amatissimo attore Pierfrancesco Favino, che parlerà del film Il traditore, di Marco Bellocchio, in cui veste i panni di Tommaso Buscetta.

(Fonte Instagram)

Infine, in studio da Mara Venier ci sarà Maria Falcone, sorella del magistrato Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio del 1992. Una puntata che regalerà tantissime emozioni: appuntamento su Rai Uno, domenica 23 maggio, a partire dalle ore 14.00.