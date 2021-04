domenica-in,-gregoraci-sulle-nozze-con-briatore:-“cercavo-di-rimandarle”

Ospite a Domenica In Elisabetta Gregoraci si è raccontata tra vita privata e carriera professionale. L’ex volto del Grande Fratello Vip, nella puntata del 25 aprile 2021, ha parlato della sua mamma morta. La donna si è ammalata di tumore a trentotto anni, poi ha sempre combattuto ed è stata sempre una donna molto forte. Nonostante le terapie, stava bene e per lei era bellissima. Il percorso della sua malattia è stato lungo e difficile, vissuto con il padre e sua sorella. Elisabetta ha trascorso la sua infanzia negli ospedali dove è stata per più di 15 anni.

La madre e il padre si sono amati per trentasei anni, è cresciuta con un esempio d’amore stupendo e con grandi valori. Anche nei momenti difficili si sono sempre sostenuti. Ha visto il padre crollare quando la madre si sentiva male. Lei dava la forza a loro e per questo la showgirl la ringrazierà sempre per questa cosa. Anche adesso che non c’è più sente di ricevere la sua forza. Capitolo Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci ha ripercorso la sua storia d’amore con l’imprenditore, svelando che quando le chiese di sposarlo stavano insieme da tre anni:

“Cercavo di rimandare il matrimonio, avevo paura”

Dopo incomprensioni e dure accuse anche in tv, gli ex coniugi si sono ritrovati trovando sempre il loro punto d’equilibrio nell’affetto per il figlio Nathan Falco. Dopo aver abbandonato GF Vip a dicembre scorso, Briatore si era detto molto felice della sua scelta. Una decisione che aveva fatto felice l’uomo che, in diverse interviste, aveva dichiarato di avere apprezzato per il gesto della sua ex moglie di lasciare la Casa per trascorrere il Natale in famiglia. Sembra esserci un legame ancora forte tra Flavio e Elisabetta, sebbene entrambi non hanno mai parlato di amore.

Elisabetta Gregoraci a Domenica In conferma il ritorno in tv: Battiti Live e progetti futuri

In merito al suo futuro in tv, Elisabetta Gregoraci a Domenica In ha confermato il ritorno di Battiti Live. L’evento musicale andrà in onda in estate su Italia 1 e partirà in varie piazze della Puglia. Per la calabrese si tratta della sua terza conduzione consecutiva al timone della trasmissione.

Inoltre ha confermato a Mara Venier che sono in arrivo tanti altri nuovi progetti. Di recente è stata ospite ad Avanti un Altro e ha stuzzicato Bonolis. In quale programma la rivedremo nella stagione tv 2020/2021?