domenica-in,-luca-argentero-ospite,-le-parole-che-usa-parlando-del-rapporto-che-ha-con-la-moglie-fanno-scatenare-il-web

Nella giornata di ieri, domenica 9 gennaio 2022 è andata in onda una nuova puntata di Domenica in il programma condotto da Mara Venier. Tanti gli ospiti di questa puntata speciale del programma domenicale di Rai 1 tanto amato dagli italiani. Uno di questi Luca Argentero, il famoso attore italiano tanto amato dal pubblico, soprattutto femminile che ieri ha omaggiato Mara e tutti i telespettatori con la sua presenza. Il noto attore ha così parlato della sua vita privata, ma soprattutto del suo lavoro, dando anche qualche anticipazione sulla nuova puntata di Doc-Nelle tue mani, che andrà in onda il prossimo giovedì 13 gennaio. Ad un certo punto, poi, l’attore ha parlato della sua famiglia ed è stato li che ha commosso tutti quanti.

Domenica in, puntata speciale per la presenza di Luca Argentero

Luca Argentero nella giornata di ieri, domenica 9 gennaio 2022 è stato ospite della puntata di Domenica in ed ha rilasciato un’intervista molto toccante a Mara Venier. Sembra proprio che il pubblico si sia tanto commosso nel momento in cui l’attore ha parlato della sua vita privata, della sua famiglia ovvero Cristina Marino la moglie e la piccola Nina Speranza. L’attore avrebbe parlato delle donne della sua vita con gli occhi lucidi, sottolineando come sia la moglie che la piccola gli diano spesso tanta forza e la luce per poter andare avanti, soprattutto nei momenti difficili. Le parole dell’attore non sono di certo passate inosservate e sono piaciute tanto ai telespettatori di Domenica In. Molti telespettatori hanno commento sui social, riempiendo di commenti positivi il noto attore.

Sui social tutti pazzi per l’attore, piovono commenti positivi

“Luca Argentero ti prego, insegna a questi uomini ad essere come te: apprezzare le donne che hanno accanto”. Questo il commento di un utente su Twitter. “Clonate Luca Argentero! Persona seria, bravo artista, uomo deciso”. Questo ancora un altro commento pubblicato da un altro spettatore. Qualche altro invece, avrebbe sottolineato la dolcezza di Luca, dicendo di essere addirittura in lacrime. “Ma la bellezza di Luca Argentero innamorato della sua donna? Che sia d’esempio per tutti gli uomini cupi, torvi, che considerano i sentimenti un campo dove far male come se fosse una gara per la supremazia”. Questo ancora quanto scritto da una telespettatrice completamente ammaliata dalla bellezza e dalla dolcezza di Luca.

Il matrimonio con Cristina Marino e la nascita della piccola Nina Speranza

Luca ha sposato Cristina Marino esattamente pochi mesi fa, nonostante stiamo insieme dal 2014. Il loro è stato un matrimonio intimo, celebrato nell’estate 2021, alla presenza di pochi invitati, circa 30, tra cui Raz Degan che è un amico di Luca da diversi anni. Nel 2020 è venuta al mondo invece la figlia Nina Speranza, e Luca ha voluto spiegare da dove sia arrivato questo nome. Nina sarebbe un nome che è piaciuto alla Marino, mentre Speranza sarebbe un omaggio che insieme hanno voluto fare alla nonna di Cristina.