Domenica In, Mara Venier apre la puntata dicendo: “Non è del tutto …”

Già la settimana scorsa la conduttrice Mara Venier si è trovata a dover condurre Domenica In con alcuni problemi alla voce ed ecco che anche nella giornata di ieri la conduttrice non è apparsa in gran forma. Mara Venier infatti non ha ancora recuperato del tutto la sua voce ma nonostante ciò è riuscita a condurre senza alcun problema la puntata del noto programma della domenica Rai andata in onda proprio nella giornata di ieri. All’inizio della puntata la conduttrice ha voluto comunque rassicurare i telespettatori, ma quali sono state di preciso le parole?

Ancora problemi alla voce per Mara Venier

Da poco più di una settimana Mara Venier, amatissima conduttrice televisiva italiana e donna di spettacolo, si trova a dover fare i conti con un problema alla voce. La conduttrice proprio la scorsa settimana si è trovata a condurre una nuova puntata di Domenica In in condizioni piuttosto difficili e a distanza di una settimana la situazione è sicuramente migliorata ma non ancora risolta. La Venier infatti anche in occasione della puntata di Domenica In trasmessa nella giornata di ieri, domenica 24 aprile, non è apparsa in gran forma ma sicuramente un po’ meglio rispetto alla scorsa settimana. La puntata di Domenica In di ieri si è aperta con l’esibizione dell’orchestra Casadei con ‘Ciao mare’. E proprio al termine di tale esibizione è intervenuta la conduttrice per rassicurare i telespettatori sulle sue condizioni di salute.

Le parole di Mara Venier

“Benvenuti ad una nuova puntata di Domenica In. La voce è tornata ma non del tutto”, sono state queste nello specifico le parole espresse dalla nota conduttrice che ha poi proseguito “Anche se la mia voce non è tornata del tutto, sto molto meglio di come stavo domenica scorsa”. La conduttrice ha poi continuato rivolgendo delle bellissime parole nei confronti dell’orchestra Casadei che ha aperto la puntata in questione. La conduttrice rivolgendosi proprio a Mirko Casadei ha affermato “Domenica scorsa avete avuto un successo davvero strepitoso qui, regalandoci una bellissima Pasqua, perciò vi ho richiamati subito” e il cantante ha replicato “Tu oggi sei bella come un fiore”.

Ultimo mese di messa in onda per Domenica In

L’edizione in corso di Domenica In sta ormai per volgere al termine. Manca infatti sempre meno al prossimo 5 giugno 2022, giorno in cui dovrebbe andare in onda su Rai 1 l’ultima puntata di Domenica In. La nuova edizione andrà in onda a partire dal prossimo mese di settembre e a condurre sarà ancora una volta la stessa Mara Venier.