domenica-in,-mara-venier-botta-e-risposta-con-panariello,-lei-“sei-ha-da-fare-ti-saluto”-e-lui-…

Una nuova e speciale puntata di Domenica In è andata in onda nella giornata di ieri, domenica 3 aprile 2022. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto l’opportunità di assistere ad una lunga intervista effettuata dalla conduttrice al celebre e storico giornalista Vincenzo Mollica, uomo di grande cultura davvero tanto apprezzato dai telespettatori e dai colleghi.

Il celebre giornalista Vincenzo Mollica ospite di Domenica In

E’ stato Vincenzo Mollica, celebre giornalista Rai, il vero e unico protagonista dell’ultima puntata di Domenica In andata in onda su Rai 1 nella giornata di ieri. Mollica è arrivato in studio insieme alla moglie Rosa Maria alla quale è legato da moltissimi anni, esattamente dal 1977, e dalla cui unione è nata una figlia di nome Caterina. Tanti i colleghi ed in generale i personaggi dello spettacolo che hanno voluto omaggiare il giornalista. E tra questi è possibile ad esempio menzionare Stefania Sandrelli, Enrico Mentana e Mogol presenti in studio. E poi ancora Giorgio Panariello, Carlo Conti, Rosario Fiorello e Francesco Guccini che invece sono stati presenti in collegamento telefonico. Ma non solo, al giornalista sono arrivati anche dei videomessaggi da parte di Riccardo Cocciante e Paolo Conte. Insomma, sono stati davvero molti coloro che non hanno voluto perdere l’occasione di omaggiare il giornalista.

La gaffe di Mara Venier

La conduttrice Mara Venier si è resa protagonista di una gaffe di cui si sta tanto parlando. La donna infatti nell’accogliere il giornalista in studio ha commesso un errore. E nello specifico sembrerebbe aver dimenticato di presentare la moglie Rosa Maria nonostante l’abbia subito abbracciata nel momento in cui ha fatto ingresso nello studio di Domenica In insieme al marito. “Rosmary sei mai stata gelosa di tuo marito? No, non ho presentato Rosmary, ah sì…”, queste nello specifico le parole espresse dalla Venier e alle quali la moglie di Mollica ha subito replicato invitandola a non preoccuparsi per quanto successo. La conduttrice poco dopo si è rivolta a tutti coloro che erano presenti in studio invitandoli a fare un po’ di silenzio. “Ragazzi, c’è troppa confusione, scusatemi, non riesco a capire nulla. Ci vuole un po’ di silenzio in studio altrimenti diventa tutto più complicato”, queste le sue parole.

L’intervento di Giorgio Panariello e lo scambio di battute con la conduttrice

Mara Venier nel corso della puntata in questione si è resa protagonista anche di un’altra gaffe. Nello specifico rivolgendosi a Mollica sembrerebbe aver affermato “Vi vedete ancora tu e Francesco?”. Domanda questa alla quale proprio Mollica, che si trova a dover fare i conti con dei seri problemi di vista, ha replicato “La parola non è giusta per me Francesco, ci intravediamo”. Ad un certo punto è poi intervenuto Giorgio Panariello che non ha perso l’occasione per esprimere delle bellissime parole nei confronti del giornalista. Dopo tale intervento il noto comico non è più stato chiamato ad intervenire e proprio per tale motivo ad un certo punto sembrerebbe aver chiesto la linea alla conduttrice dando inizio ad uno scambio di battute. “Giorgio? Dimmi” ha affermato la Venier e Panariello ha risposto “Stavo chiedendo… se ero ancora in onda perché magari…”. La conduttrice ha quindi risposto di si affermando che si trovava ancora in onda ed ecco che Panariello ha così replicato “Magari sto qui fino all’Eredità e non so nulla”. Ad un certo punto proprio Mara rivolgendosi al comico ha affermato “Giorgio, se hai da fare ti saluto…”, parole alle quali Panariello ha risposto “No no, io non mi annoio, ti seguo in tv”.