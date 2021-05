domenica-in,-mara-venier-commuove-lo-studio:-tutti-in-lacrime

Domenica In, Mara Venier ha voluto ricordare ancora una volta e con grande affetto la ballerina Carla Fracci, scomparsa giovedì scorso improvvisamente all’età di 85 anni.

Domenica In, la conduttrice Mara Venir (Foto dal web)

Nella puntata di oggi, domenica 30 maggio, Domenica In, con la conduzione di Mara Venier, ha voluto ricordare con grande emozione ed affetto Carla Fracci, la storica ballerina italiana che è scomparsa giovedì scorso all’età di 85 anni a causa di un tumore con cui lottava da diverso tempo.

Carla Fracci ha lasciato suo marito Beppe Menegatti, storico regista teatrale italiano, che ancora non si da pace per la perdita della moglie, e suo figlio Francesco Menegatti che non ha seguito le orme dei genitori nell’ambito dell’arte ma si è laureato in architettura e tutt’ora svolge la sua professione.

Domenica In ha voluto dedicare un ampio spazio a Carla Fracci; La presentatrice Mara Venier ha utilizzato parole molte belle nel ricordarla dicendo che l’ex ballerina era una persona che si metteva sempre in gioco senza nessuna paura e che sicuramente sarà una presenza che mancherà a tutti.

Domenica In, ecco le parole di Mara Venier su Carla Fracci.

Nella puntata di oggi di Domenica In, Mara Venier è apparsa molto emozionata nel ricordare Carla Fracci. Le due erano amiche e ha ricordato come inizialmente, quando si sono conosciute attraverso degli amici in comune, era preoccupata di non potergli piacere per via del suo carattere molto amichevole e a volte troppo espansivo.

Infatti, Carla Fracci, era l’esatto contrario a livello caratteriale rispetto a Mara Venier. Però, la conduttrice di Domenica In, afferma che inaspettatamente tra loro nacque da subito una grande amicizia ed entrarono subito in confidenza. Mara Venier continua dicendo che insieme si divertivano tanto e che spesso ballava anche per lei.

Domenica In ha, infine, ricordato che prossimamente andrà in onda una serie televisiva su Rai 1 proprio in onore di Carla Fracci che sarà interpretata da Alessandra Mastronardi. La fiction è stata girata tempo fa, quindi si tratta di una coincidenza incredibile.