Domenica In, Mara Venier domani parlerà di Denise Pipitone perchè …

Si continua a parlare del caso relativo alla scomparsa della piccola Denise Pipitone. Dopo quanto accaduto nelle scorse settimane, ovvero dopo la comparsa di una giovane ragazza che in Russia aveva lanciato un appello, dicendo di essere stata rapita più o meno alla stessa età di Denise e di essere in cerca della sua vera madre, si è riaccesa la speranza per Piera Maggio e per tutta l’Italia. Purtroppo poi, gli esami hanno dato il loro esito negativo. La ragazza non era Denise, ma questo ha fatto si che venisse riaperto il caso.

Domenica In anticipazioni 25 aprile 2021

Da quel momento in molti programmi televisivi non si fa altro che parlare della piccola Denise Pipitone, scomparsa ormai oltre 17 anni fa da Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Molto probabilmente dalle anticipazioni che sono state diffuse in queste ore sul web, sembrerebbe che anche domani nella puntata di Domenica in, si parlerà tanto della piccola.

In studio Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone per una toccante intervista

Secondo le indiscrezioni lanciate da TVblog, nella giornata di domani andrà in onda una nuova puntata di Domenica in, proprio nel giorno della liberazione e tra i tanti temi verrà anche trattato quello della scomparsa di Denise Pipitone. Ospite in studio sarà proprio Piera Maggio, la mamma della bambina, della quale si parla con più insistenza in queste ultime settimane, dopo la vicenda arrivata dalla Russia. Sarà sicuramente un’intervista molto toccante quella che Mara porterà avanti e che vedrà dall’altra parte una donna che da circa 17 anni lotta come una guerriera nella speranza di poter ritrovare la sua bambina. Sicuramente sarà anche un’intervista che garantirà un pieno in termini di share.

Tanti altri ospiti in studio e tanto spettacolo

Ovviamente in puntata si parlerà anche di altro. Ci saranno tanti altri ospiti come Elisabetta Gregoraci che è reduce da un grande successo, dopo la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello vip. E poi ancora tra gli ospiti ci sarà Rocio Munoz Morales, Claudia Pandolfi, Simone Liberati e Greta Scarano protagonisti della nuova serie di Rai 1 chiamata Chiamami ancora amore. Ovviamente la prima parte della puntata come sempre verrà dedicata al coronavirus ed al vaccino e in questo caso ci sarà l’intervento di Roberto Speranza il ministro della salute e del professor Fabrizio Pregliasco e della virologa Maria Rita Gismondi.