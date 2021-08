domenica-in,-mara-venier-fa-una-anticipazione-che-nessuno-si-aspettava

Conosciamo tutti Mara Venier per essere una nota conduttrice televisiva, la quale nelle ultime due edizioni è tornata al timone di Domenica In. Quest’ultimo è un programma di grande successo che va in onda tutte le domeniche su Rai 1. Ovviamente in queste settimane estive, Mara si è dedicata la sua famiglia e al relax ma è pronta a tornare in televisione con una nuova stagione del suo programma.

Mara Venier torna in tv con Domenica in il prossimo 19 settembre

Esattamente, Domenica in inizierà il prossimo 19 settembre e di conseguenza Mara sembra essere già quasi al lavoro per organizzare al meglio questa nuova edizione del programma. Purtroppo però sembrerebbe che nelle scorse settimane la nota conduttrice abbia dato una notizia che di fatto non è stata presa bene dai suoi fan. Mara ha Infatti assicurato che purtroppo questa sarà l’ultima edizione di Domenica in per lei. Pare che già abbia fatto uno sforzo maggiore, visto che aveva deciso di abbandonare adesso. Nei mesi scorsi aveva fatto intendere che quella finita da poche settimane sarebbe stata l’ultima da lei condotta.

Ultimo anno per Mara a Domenica in

Ad ogni modo sembrerebbe che Mara abbia annunciato delle grandi novità e anche il direttore di Rai 1 Stefano Coletta sembrerebbe aver dato qualche anticipazione. Nello specifico il direttore di Rai 1 ha parlato proprio in occasione della presentazione dei palinsesti. Mara Venier invece sembra aver voluto parlare della nuova edizione di Domenica in durante la sua partecipazione al programma del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio. È stato infatti ospite a Gli incontri del principe ed è stato proprio in questa occasione che la conduttrice si è lasciata andare a qualche anticipazione.

Tante le novità annunciate da Mara e da Stefano Coletta

“Ci saranno dei cambiamenti in un format comunque collaudato e di grande qualità. Ho chiesto a don Antonio Mazzi di tornare, ci saranno storie di gente comune, con un vissuto particolare”. Questo quanto dichiarato da Mara Venier la quale ancora aggiunge di voler sicuramente dare modo ai giovani artisti di poter prendere parte al programma per dare modo loro di potersi presentare al grande pubblico e mettersi anche alla prova. “Ogni domenica ci saranno quattro giovani talenti di grande livello”. Queste ancora le parole della Venier la quale però continuerà a parlare sempre di cronaca e di conseguenza ad aggiornare sulla pandemia dal coronavirus. “La parte iniziale non volevo che riguardasse il Covid, come è stato in queste due ultime edizioni, ma non possiamo ignorare questo tema, anche se spero che lo spazio sia ridotto perché vorrebbe dire che la pandemia non fa più paura”.