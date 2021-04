Domenica In, Mara Venier fuori di sè mentre intervista Fedez, alla fine gli dice spazientita “Mi fai …”

Mara Venier si conferma essere la regina di Raiuno e soprattutto della domenica. Ogni puntata del suo programma Domenica in sembra essere un grande successo. Anche l’ultima puntata andata in onda domenica 11 aprile 2021, è stata un grande successo anche per via delle interviste da lei realizzate ai suoi ospiti. Ad un certo punto però pare sia accaduto qualcosa che ha mandato su tutte le furie la conduttrice, tanto da sbottare in diretta.

Domenica In, puntata dell’11 aprile tanti i momenti emozionanti

Innanzitutto in studio è intervenuto Enzo Ghinazzi in arte Pupo che si è concesso una intervista piuttosto interessante nel salotto di Mara Venier. Poi quest’ultimo ha anche cantato una canzone piuttosto commovente, che ha voluto dedicare alla madre. Molto esilarante è anche piuttosto commovente l’intervento di Enrico Brignano che ha voluto anche ricordare di Gigi Proietti. Infine è stata la volta di Fedez e Francesca Michielin reduci da un grandissimo successo ottenuto all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Ospiti Fedez in collegamento e Francesca Michielin in studio

I due pare fossero in collegamento video e ad un certo punto ci sono stati alcuni problemi con il collegamento. “C’è qualcosa che non va. Mi fai venire un infarto. Mi hanno detto che era caduto il collegamento”. Sono state queste le parole di Mara Venier, subito dopo aver capito che ci fossero dei problemi con il collegamento video con il suo ospite Fedez. Non è di certo la prima volta che in spuntata si verificano dei problemi tecnici e di conseguenza nel corso dell’ultima puntata Mara Venier ad un certo punto si è mostrata parecchio stizzita.

Problemi tecnici, Mara Venier sbotta in diretta

Parlando con Francesca Michielin ospite in studio sembra che ad un certo punto la conduttrice abbia sbottato dicendo “C’è un po’ di confusione in studio. Francesca ti dirà domani come sto lavorando. Mandate quello che volte. Struca il buton, basta che andiamo avanti”. Ad ogni modo sembra che questo problema tecnico si sia risolto poi nel giro di Pochi istanti. La trasmissione è poi continuata serenamente. Al termine della puntata Mara Venier sembra abbia voluto annunciare una sorpresa sia per Fedez che per Francesca Michielin ovvero il disco di platino per Chiamami per nome che è il brano che hanno portato all’ultima edizione del Festival e che si è classificato secondo. Poi Fedez sembra abbia fatto una promessa dicendo che domenica prossima sarà in studio.