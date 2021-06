domenica-in,-mara-venier-nella-bufera,-durissimo-attacco-di-giorgia-meloni,-”-…-sembra-la-corea-del-nord”

Domenica in è la nota trasmissione televisiva andata in onda su Rai 1 e condotta da Mara Venier. Sembrerebbe che in questi giorni la trasmissione sia finita nella bufera dopo il duro attacco di Giorgia Meloni nei confronti del programma condotto da Mara Venier ed in onda su Rai 1 appunto ogni domenica. Sembrerebbe che in qualche modo Mara Venier abbia dovuto subire le critiche di Giorgia Meloni ovvero il leader di Fratelli d’Italia, secondo la quale l’ azienda starebbe cercando di silenziare l’opposizione. Ma come stanno davvero le cose e cosa ha dichiarato la Meloni?

Domenica in, lo sfogo di Giorgia Meloni

“Continua il tentativo di silenziare l’opposizione”, è stato questo quanto scritto da Giorgia Meloni in un Tweet pubblicato proprio nelle scorse ore. In realtà l’opposizione ad oggi sarebbe rappresentata proprio da Fratelli d’Italia che è il partito che proprio la Meloni rappresenta e questo sarebbe proprio l’unico, visto che poi gli altri partiti fanno parte della maggioranza che sostiene l’attuale premier Mario Draghi. «Da mesi esponenti del governo si alternano senza contraddittorio tra gli ospiti di Domenica In ma quando si tratta di dare spazio all’opposizione rispondono che non invitano politici. Benvenuti in Corea del Nord». Questo ancora quanto scritto dalla Meloni nel post che ha pubblicato su Twitter. Queste le parole di Giorgia Meloni che sono state in qualche modo riprese e commentate da altri esponenti del mondo della politica uno tra tutti Daniela Santanchè, ovvero la capogruppo in commissione vigilanza Rai.

Il punto di vista di Daniela Santanchè, la capogruppo in commissione vigilanza Rai

Sarebbe che in seguito alle dichiarazioni rilasciate da Giorgia Meloni, Daniela Santanchè abbia voluto dire la sua, appoggiando in un certo senso il pensiero della Meloni. «Continuano i tentativi di censura contro Fratelli d’Italia unica opposizione rimasta in Italia. Perché Domenica In rifiuta di dare spazio a Giorgia Meloni e alle sue opinioni? Perché ogni settimana nella trasmissione più importante del pomeriggio domenicale del Servizio pubblico viene dato ampio spazio alla voce del governo senza mai concedere all’opposizione un contraddittorio?». Questo ancora quanto dichiarato dalla senatrice di Fratelli D’Italia. La Santanchè pare che sia scesa, dunque, in campo a sostegno proprio della Meloni chiedendosi ancora come possa la direzione di Rai 1 rispondere che il leader dell’opposizione non può essere invitata in studio perché non ci sono i politici.

Le parole della senatrice di Fratelli d’Italia

” Domenica in non è di proprietà del governo o del Movimento Cinquestelle. Fratelli d’Italia ha presentato in Commissione vigilanza Rai una interrogazione. Chiediamo una risposta tempestiva prima della fine di questa stagione a senso unico. La Rai è pagata da tutti, il pluralismo è dovuto!”. Con queste parole Quindi Daniela Santanchè ha voluto esprimere la sua vicinanza e solidarietà a Giorgia Meloni, nella speranza che comunque ben presto la leader di Fratelli d’Italia possa essere invitata e possa parlare anche Rai1 in una traduzione pubblica.