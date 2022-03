domenica-in,-mara-venier-non-ha-perdonato-pierpaolo-pretelli,-lo-attacca-in-diretta-ancora-una-volta,-umiliandolo 

Una nuova puntata di Domenica In è andata in onda nella giornata di ieri, domenica 27 marzo 2022. E proprio la conduttrice Mara Venier nel corso dell’intervista effettuata a Stefano De Martino ha colto l’occasione per lanciare quella che a molti è sembrata una chiara frecciatina rivolta all’ex gieffino Pierpaolo Pretelli. Ma, come mai? E soprattutto, quali sono state le sue parole?

Frecciatina di Mara Venier a Pierpaolo Pretelli a Domenica In?

Mara Venier è una donna e una conduttrice amata da un vasto pubblico non soltanto per la bravura che la contraddistingue ma anche per la schiettezza con cui è solita dire ciò che pensa. La stessa schiettezza con cui, nella giornata di ieri, sembrerebbe aver lanciato una frecciatina all’ex velino di Striscia la Notizia ed ex concorrente del GF Vip ovvero Pierpaolo Pretelli. Il tutto sembrerebbe essere accaduto in un momento ben specifico ovvero durante l’intervista all’amatissimo Stefano De Martino, celebre ballerino e oggi anche bravissimo conduttore. “Qualcuno ha detto che bisogna svecchiare. Qualcuno! Mi viene da ridere”, queste esattamente le parole espresse dalla Venier. Parole che a molti non sono sembrate per nulla casuali dato quanto accaduto di recente.

Le parole di Pierpaolo Pretelli che hanno scatenato la polemica

Ma esattamente quali sono state le parole espresse dal fidanzato di Giulia Salemi che hanno scatenato questa grossa polemica? Pierpaolo Pretelli nel corso di una recente intervista rilasciata a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, aveva commentato l’esperienza in Rai affermando di aver svolto un’azione da botulino per poter portare un po’ di aria fresca al programma. Ma non solo, nel corso della stessa intervista aveva anche affermato che tornare alla rete concorrente ovvero Mediaset è stato davvero piacevole. Alle parole dell’ex velino di Striscia La Notizia erano poi seguite quelle della Venier e quelle dello stesso Pierpaolo che poco dopo ha chiesto scusa per quanto accaduto.

Le belle parole di Stefano De Martino per Mara Venier

La presunta frecciatina rivolta da Mara Venier a Pierpaolo Pretelli ha avuto luogo proprio durante l’intervista a Stefano De Martino. E proprio quest’ultimo non ha perso l’occasione per rivolgere delle belle parole alla conduttrice. A proposito dell’affermazione della Venier, che ha ricordato che secondo qualcuno in Rai occorrerebbe svecchiare, ecco che De Martino ha risposto “Non ce n’è bisogno. Non ne sentiamo l’esigenza”. Pierpaolo Pretelli deciderà di replicare a tali parole oppure no? Al momento non sembrerebbe averlo ancora fatto.