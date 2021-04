domenica-in,-mara-venier-rimprovera-in-diretta-romina-power-“ma-cosa-…”,-imbarazzo-in-studio

Nel corso della giornata di ieri, ovvero la domenica di Pasqua è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier trasmesso su Rai 1. E’ stata una giornata molto particolare ed in studio sono intervenuti, chi di presenza e chi in collegamento video, diversi ospiti. Una tra tutte Romina Power, la quale sembra abbia fatto uno scherzo alla sua tanto amica e conduttrice Mara Venier, tanto che quest’ultima è sbottata in diretta. Ma cosa è accaduto?

Domenica In, Mara Venier rimprovera Romina Power

Come abbiamo avuto modo di anticipare, nel corso della giornata di ieri in puntata da Mara Venier è intervenuta Romina Power. Sembra che quest’ultima insieme alla figlia Cristel abbia deciso di fare uno scherzo alla sua amica Mara Venier. Non si sa effettivamente che cosa sia accaduto tra le due o meglio tra le tre donne, visto che non è stato spiegato durante la diretta di Domenica In. Ad un certo punto però, la conduttrice sembra che non appena ripristinato il collegamento con l’amica Romina, l’abbia in qualche modo rimproverata seppur bonariamente. “Mi avete fatto passare due ore la mattina di Pasqua… non la passate liscia, facciamo i conti dopo”. Ed ancora “Mi hanno fatto uno scherzo, guardatela come se la ride, quella disgraziata”. Sono state queste le parole riferite dalla padrona di casa che tra l’altro ha dovuto in qualche modo fare i conti anche con un problema tecnico sorto in diretta TV.

Romina e la sua famiglia

Ad certo punto infatti sarebbe saltato il collegamento e questo si è verificato nel momento in cui la conduttrice aveva deciso di cambiare argomento e non parlare più di Covid, ma proprio di Romina Power. “Che si fa? Son dolori. Tanto io riempio i vuoti, non vi preoccupate”. Queste le parole di Mara, che fortunatamente non ha dovuto improvvisare molto, visto che il collegamento è tornato subito dopo. Mara ha così ospitato seppur in collegamento la sua amica Romina Power che si trovava insieme alla sua famiglia a Cellino San Marco. Ciò che tutti si chiedono è, Romina ha trascorso la Pasqua insieme ad Albano ed alla sua famiglia?

In studio si parla ancora di Covid, seconda Pasqua consecutiva blindati

Dopo aver parlato abbondantemente di Romina Power e della sua famiglia e di come stessero trascorrendo la domenica di Pasqua, Mara Venier è tornata ancora una volta a parlare di attualità e ad approfondire ancora la questione covid. Per il secondo anno consecutivo gli italiani ma in generale tutti i cittadini del mondo, hanno trascorso la Pasqua in casa.