domenica-in,-mara-venier-scalza-due-conduttori-“big”:-i-dettagli

Maria Venier andrà oggi in onda su Rai 1 per una puntata da capogiro dedicata al Festival di Sanremo. Due conduttori Big costretti a cedere il passo

La conduttrice veneta di Domenica In, Mara Venier quest’oggi andrà in onda con il consueto appuntamento pomeridiano di Rai 1. Sarà un’occasione davvero speciale per tutti i telespettatori da casa che assisteranno interessati alle vicende di casa Sanremo e il “dietro le quinte” che non hanno mai assaporato.

Gli ascolti di Mara nel consueto appuntamento della domenica pomeriggio in Rai sono sempre identificati al cospetto dei colpi di scena nelle tematiche affrontate in studio. Un ricchissimo appuntamento di fatti di cronaca nera e rosa che suscitano emozioni a non finire. Quest’oggi, invece sarà l’occasione per vedere all’opera i maggiori artisti della kermesse più seguita dell’anno: da I Maneskin a Francesca Michielin e Fedez.

Non mancherà l’ennesimo quadro di un Achille Lauro scatenato, che dedicherà una performance tutta da gustare in onore della stessa Mara Venier

Mara Venier a Domenica In a “spese” di due conduttori: ecco di chi si tratta

L’appuntamento pomeridiano di Domenica In andrà in onda intorno le ore 15:30 con una puntata davvero speciale. Mara Venier sarà chiamata a condurre la trasmissione, invitando sul paco dell’Ariston i vincitori e tutti gli artisti, che hanno impressionato maggiormente a Sanremo 2021.

Per la conduttrice di Venezia sarà la 12esima apparizione nel teatro delle grandi occasioni, che si prolungherà fino a tarda serata (ore 20). Inevitabilmente non ci sarà modo per questo fine settimana di dare spazio a due conduttori Big, abituati ad intrattenere gli ospiti con tematiche ricche di fascino.

Il primo volto di “lusso” a cedere il passo alla grande veterana di Rai 1 sarà Francesca Fialdini con “Da Noi… a Ruota Libera”, impossibilitata a condurre la trasmissione per lasciare spazio al Sanremo di Domenica In. Come se non bastasse, il talk show del primo pomeriggio domenicale in Rai coprirà anche la fascia oraria, dedicata a “L’Eredità” di Flavio Insinna.

Insomma per Mara Venier potrebbe essere l’ennesima occasione per confermarsi la madrina “spaccatutto” di mamma Rai, in diretta dopo il consueto appuntamento con la celebrazione eucaristica di Papa Francesco in Iraq

