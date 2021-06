Domenica In, Mara Venier scoppia a piangere in apertura di puntata. Sileri reagisce così

Ha raccontato la sua vicenda sui social e per lei sono stati giorni complicati, culminati con la lettera che l’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha scritto alla Rai. “La mia vita è cambiata in attimo“, aveva spiegato Mara Venier ai follower su Instagram, raccontando la complicanza seria di un impianto dentale, una paresi alla faccia. Nervo lesionato. E Mara, tornata alla guida della sua Domenica In, si è commossa in apertura di puntata: “Voglio cominciare questa domenica ringraziando le persone che mi hanno mandato tanti messaggi, in questi che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore, tanti tanti messaggi mi sono arrivati da persone comuni, persone che mi seguono su Instagram, tutti gli amici, tutti i colleghi…” ed è qui che la conduttrice è scoppiata in lacrime, con la band che intona “Eh già”, di Vasco Rossi. Davanti alla conduttrice Pierpaolo Sileri, in attesa di iniziare la prima parte della puntata come sempre sul tema covid-19, guarda alcuni appunti e il telefono forse non essendo a conoscenza della storia.