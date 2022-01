domenica-in,-mara-venier-senza-freni-con-pierpaolo-pretelli-positivo-al-covid:-“mi-hai-fatto-…”

Una nuova puntata di Domenica In è andata in onda nella giornata di ieri, domenica 23 gennaio 2022. Una puntata come sempre ricca di momenti emozionanti ma anche divertenti. Uno dei protagonisti della puntata è stato Pierpaolo Pretelli presente non fisicamente in studio ma in collegamento video in quanto positivo al covid. La presentatrice ha rivolto all’ex velino delle bellissime parole dimostrandogli tutto il suo affetto e tutta la sua stima. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Pierpaolo Pretelli in collegamento video a Domenica In

Da ormai diverse settimane Pierpaolo Pretelli è ospite di Mara Venier nel programma da lei condotto la domenica ovvero Domenica In. Nel corso della puntata del 23 gennaio però l’ex velino di Striscia La Notizia non si è potuto recare fisicamente nello studio televisivo in quanto positivo al covid. Ma nonostante questo è stato presente grazie ad un collegamento video. “La grande famiglia di Domenica In lo ha adottato, con mia grande gioia, perché è una persona fantastica, speciale, gli voglio bene, ormai è diventata una persona della mia famiglia, fa parte del cast fisso”. Queste le parole con cui Mara Venier ha accolto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip dimostrando ancora una volta tutto il suo affetto.

Le parole della conduttrice

“Pierpaolo è a casa. E non potrà essere con noi, perché si è beccato il Covid, l’amore della zia”. Così Mara Venier ha annunciato la positività al covid di Pierpaolo Pretelli raccontando inoltre di aver provato timore per essere stata vicino a Pierpaolo nei giorni scorsi. “E io sono stata vicino a te, ho fatto 8 tamponi, mi hai fatto morire di paura… Vabbè, ormai è passata una settimana. Ma come stai?”, ha dichiarato la conduttrice.

Pierpaolo racconta come ha scoperto di essere positivo al covid

Pierpaolo ha ringraziato la Venier per le bellissime parole espresse nei suoi confronti e ha poi raccontato come ha scoperto di essere positivo. Il giovane è risultato positivo dopo aver fatto il tampone rapido e anche il tampone molecolare fatto il giorno dopo ha dato lo stesso risultato. Il giovane ha precisato che senza il tampone non si sarebbe reso conto di essere positivo proprio perché non accusava particolari sintomi. Pierpapolo ha voluto inoltre precisare di essere vaccinato e nello specifico ha raccontato di aver fatto il vaccino monodose Johnson&Johnson e il booster Moderna lo scorso 31 dicembre. L’intervista a distanza si è poi conclusa con delle bellissime parole rivolte dalla conduttrice al giovane fidanzato di Giulia Salemi. La Venier ha rivelato di essere molto triste senza Pierpaolo. “Hai portato una ventata di allegria e gioventù in questo studio. Manchi a tutti, ti vogliamo bene perché ti fai voler bene”, ha poi concluso.