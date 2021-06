domenica-in,-mara-venier-si-rivolge-a-milly-carlucci-e-dice-“ecco-…”,-gelo-in-studio

Mara Venier è una delle conduttrici più importanti della televisione italiana ed è anche la signora della domenica. Da tanti anni ormai è alla conduzione di Domenica in, ovvero il programma che va in onda ogni domenica pomeriggio intorno alle ore 14.00. Ebbene, sembra che in questi ultimi giorni ci siano delle novità riguardanti il futuro professionale di Mara, la quale avrebbe anche parlato di voler andare in pensione. Ma sarà davvero così?

Mara Venier, ospite in studio Antonella Ferrari

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica in, sembra che Mara abbia avuto il piacere di intervistare Antonella Ferrari e proprio durante questa intervista la conduttrice ha voluto inviare un messaggio alla collega Milly Carlucci. Sembrerebbe che l’ospite di Mara Venier ovvero Antonella Ferrari, abbia in qualche modo espresso un desiderio ovvero quello di partecipare a Ballando con le stelle il programma condotto dalla Carlucci. Ma come stanno in realtà le cose?

La conduttrice lancia un appello alla sua collega Milly Carlucci

“Mi stava dicendo Antonella Ferrari che le piacerebbe moltissimo fare Ballando con le Stelle” . Questo quanto dichiarato dalla conduttrice Mara Venier una volta rientrati in studio. “Sarebbe una sfida contro me stessa per dimostrare che riesco ancora a muovere qualche passo!“ questo ancora poi quanto risposto dall’attrice che sicuramente sarebbe molto felice di prendere parte a questo programma. È da molti anni ormai che Antonella purtroppo è malata e combatte contro una terribile sclerosi multipla. Ricorderete come la stessa sia stata ospite alcuni mesi fa al Festival di Sanremo ed in quella occasione ha dimostrato di avere tanta forza e soprattutto tanta voglia di fare.

Le parole di Antonella Ferrari e la speranza di poter partecipare a Ballando con le stelle

“Io non sono la sclerosi multipla. Io sono Antonella Ferrari, un’attrice. Questo palco è ossigeno puro. Da oggi potrò ricominciare a camminare in mezzo alla gente senza timore. Da oggi potrò smettere di avere paura della paura. Sarò semplicemente io, in cammino, luminosa anche quando sarà buio“. Sono state queste le parole riferite da Antonella Ferrari nel corso del suo intervento sul palco dell’Ariston. “Milly, questo messaggio è per te! Antonella Ferrari vorrebbe fare Ballando!” . Questo ancora quanto aggiunto dalla conduttrice che poi si è rivolta alla sua ospite facendole un augurio molto speciale. “Ti auguro davvero: lavoro, lavoro, lavoro! Tutto il resto ce l’hai!“, ha dichiarato ancora la conduttrice. Una cosa però è certa, ovvero che nel cast di Ballando, il programma di Milly non c’è mai stato un ballerino malato di sclerosi. La partecipazione di Antonella, sarebbe quindi una grande novità quindi e sicuramente andrebbe ad abbattere parecchi tabù.