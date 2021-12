domenica-in,-mara-venier-una-furia-contro-guillermo-mariotto:-“vai-via-da-questo-studio-…”-,-momenti-di-grandissima-tensione

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier che era in ottima forma nonostante tutti gli incovenienti che spesso le accadono. Come al solito, c’è stato un segmento del programma dedicato a Ballando con le stelle e in studio c’erano vari ospiti tra cui Rossella Erra, Alba Parietti, Federico Faschion Style e Guillermo Mariotto. Ad un certo punto, per le risatine fuori luogo di Mariotto, la Venier ha perso la pazienza e, fuori di sé, gli ha intimato di lasciare lo studio se avesse avuto ancora da ridere. Vediamo cosa è accaduto.

Rossella Erra parla della mamma che non c’è più e Guillermo Mariotto ridacchia tutto il tempo

Ieri a Domenica In, nella parte dedicata a Ballando con le stelle si sono vissuti dei momenti di grandissima tensione tra Guillermo Mariotto e Mara Venier.

Rossella Erra stava parlando della mamma che non c’è più e quando ha terminato di raccontare, Mariotto che durante tutto il tempo aveva ridacchiato, ha commentato così: “Eeh, è profonda”.

Mara Venier è intervenuta, prima con toni moderati ma poi, via via che redarguiva Mariotto si è infervorata sempre di più. All’inizio gli ha detto: “No scusami Mariotto, Ti devo dire una cosa. Perché mi stai facendo girare le p***e. Tu ridevi e non era il momento di ridere”. E poi ha continuato: “Hai capito Mariotto? Non ci sto. Quando si parla di mamme che non ci sono più, non ridere. “

Poi ha lasciato il suo posto a sedere ed è andata vicino a Mariotto e, completamente fuori di sé, gli ha detto: “Se vuoi ridere esci da questo studio”.

La reazione di Guillermo Mariotto

Mariotto, forse rendendosi conto di avere esagerato e come volendo tranquillizzare la padrona di casa, le ha detto con un tono molto pacato: “Va bene zia, tranquilla”.

E’ calato il gelo in studio, nessun ospite ha parlato più e Alba Parietti aveva un’espressione profondamente imbarazzata e seria. La Venier, che non si è calmata affatto, ha preferito mandare in onda una clip su Valeria Fabrizi che sta partecipando all’edizione di quest’anno di Ballando con le stelle. Al rientro nessuno ha parlato più di quanto precedentemente accaduto. Guillermo Mariotto spesso ha fatto perdere la pazienza anche a Milly Carlucci per le sue battute, qualche volta irriverenti.